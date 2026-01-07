Пять машин провалились под лед в Приморье. Люди чудом успели из них выбраться: новости 7 января

В регионе запрещено выезжать на лед Источник: ГУ МЧС России по Приморскому краю / MAX

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 7 января.

Владимир Путин отметил Рождество с бойцами СВО и их семьями

7 января празднуют Рождество Христово. В эту ночь в соборах проходят Божественные литургии. Главная служба страны, которую провел патриарх Кирилл, прошла в Москве в храме Христа Спасителя. Наши коллеги из MSK1.RU в режиме онлайн следили за таинством ночи.

До начала службы Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил православных христиан с наступившим праздником.

Источник: РЕН ТВ / Rutube

Президент России Владимир Путин вместе с военнослужащими из зоны СВО и их семьями встретил Рождество в одном из храмов Подмосковья. Он поздравил граждан с праздником и пожелал здоровья, успехов и всего наилучшего.

Автобус наехал на толпу протестующих в Иерусалиме

В Иерусалиме на пересечении улиц Иермиягу и Шамгар автобус сбил протестующих ультраортодоксальных иудеев. Под колесами оказались участники акции против призыва в армию.

По данным портала Ynet, под колесами погиб подросток. Еще три человека получили травмы. Уточняется, что один из пострадавших оказался зажат под автобусом.

После ДТП водитель автобуса был арестован, но он заявил полиции, что не намеренно въехал в толпу, а лишь пытался скрыться от протестующих. Согласно предварительному расследованию, автомобиль действительно блокировали.

Власти хотят начать следить за преступниками по биометрии

В России хотят разрешить обрабатывать биометрические данные лиц, причастных к преступлениям, без получения их согласия. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму в 2027 году.

Правительство РФ утвердило план, согласно которому будет разработан законопроект, разрешающий обработку биометрических данных без согласия следующих категорий лиц:

подозреваемые в совершении преступлений;

обвиняемых;

осужденных.

В американской тюрьме умер агент ЦРУ, осужденный за шпионаж в пользу СССР и России

Бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс, осужденный за шпионаж в пользу СССР и России, скончался в американской тюрьме в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федерального бюро тюрем США.

На момент кончины он отбывал пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Точная причина смерти не называется.

Эймс был сотрудником контрразведывательного подразделения ЦРУ и возглавлял советский отдел управления внешней контрразведки. В общей сложности он проработал в управлении более 30 лет. По данным следствия, параллельно он в течение девяти лет, начиная с 1985 года, сотрудничал с КГБ, а затем российской разведкой. Подробнее о шпионской деятельности и аресте рассказали в отдельном материале.

Муж Брижит Бардо раскрыл причину смерти актрисы

Причиной смерти французской киноактрисы Брижит Бардо стало онкологическое заболевание. Об этом сообщил ее муж Бернар д'Ормаль.

«В моменты физических страданий Брижит говорила: „Я устала, я хочу уйти“. При этом она до самого конца сохраняла ясность ума и беспокоилась о судьбе животных», — рассказал супруг кинозвезды.

Чтобы спасти Бардо, медики провели ей две операции. Однако хирургические вмешательства, лечение и боль в спине окончательно измотали актрису, указал д’Ормаль в интервью журналу Paris Match.

28 декабря 2025 года Бардо умерла в возрасте 90 лет. Похороны прошли 7 января. Церемония прошла в закрытом формате, но из церкви вели трансляцию, чтобы все желающие имели возможность попрощаться.

США захватили танкер под российским флагом

США захватили нефтяной танкер Marinera, идущий под российским флагом в Северной Атлантике. Европейское командование Вооруженных сил США (EUCOM) официально подтвердило факт силового захвата.

Утверждается, что танкер изначально носил название Bella 1, ходил под панамским флагом и пытался подойти к берегам Венесуэлы. После попытки досмотра со стороны США в декабре экипаж сменил название на Marinera, нарисовал на борту российский флаг и заявил о переходе под юрисдикцию России.

Источник: «RT на русском» / Telegram

«Сегодня было объявлено о захвате судна M/V Bella 1 за нарушение санкций США. Судно было задержано в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США после того, как его отследил береговой катер USCGC Munro», — говорится в официальном сообщении ведомства в социальной сети X.

На базе отдыха в Пермском крае рухнул вертолет

Два человека погибли при падении частного вертолета в Бардымском районе Пермского края, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. По данным ведомства, вертолет упал на территории базы отдыха «Ашатли-парк».

По информации Telegram-канала Baza, на борту вертолета Robinson R44 находились учредитель транспортно-логистической компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автоколонны этой фирмы Эльмир Коняков. Оба погибли. По данным канала, вертолет совершал несанкционированный полет, а предварительной причиной падения могло стать обледенение двигателя.

Уральская транспортная прокуратура начала проверку. В ее Telegram-канале было опубликовано видео с места ЧП, на котором видно, что вертолет зацепился за трос фуникулера, потерял управление и упал.

Пенсионерам напомнили о субсидии на оплату услуг ЖКХ

Пенсионеры могут получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, если расходы на коммунальные услуги составляют более 22% от дохода пенсионера и его семьи, рассказала сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

Размер субсидии зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам, отметила эксперт в беседе с РИА Новости. Однако в отдельных регионах могут быть установлены собственные ограничения.

В Госдуме назвали условие для разблокировки Roblox

При полном устранении всех нарушений с учетом законодательства России блокировка с игры Roblox может быть снята в течение суток. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

«Разблокировка Roblox будет быстрой, если основной объем претензий будет устранен и как только все требования Роскомнадзора будут выполнены», — сказал Свинцов.

Парламентарий объяснил, что механизм контроля платформы должен учитывать интересы несовершеннолетних детей, отслеживать и блокировать возможные жестокие сцены, а также мониторить запрещенный контент, чтобы не допустить его широкого распространения, объяснил он в беседе с «Абзацем». Донастройка системы может затянуться на шесть-восемь месяцев. Какие именно ограничения будут наложены для детей, депутат затруднился ответить.

Россия объявила в международный розыск «хакера мирового класса», пойманного в Таиланде

В Москве суд вынес решение о заочном аресте россиянина, ранее задержанного в Таиланде по запросу США, которые подозревают его в хакерской деятельности. Ему заочно предъявили обвинение в создании преступного сообщества, неправомерном доступе к компьютерной информации и совершении других преступлений.

Мужчину объявили в федеральный и международный розыск, пишет ТАСС.

Россиянина задержали на Пхукете по запросу США, о чем стало известно 13 ноября. Им оказался «35-летний хакер мирового класса», за плечами которого атаки на системы безопасности госучреждений США и Европы.

В Подмосковье мужчина подорвался на гранате

Мужчина взорвал гранату во дворе жилого дома в подмосковном Подольске. Он погиб на месте.

По данным Telegram-канала Baza, перед трагедией мужчина поругался с женой и пытался с ней поговорить. На кадрах с места происшествия видно, что во дворе работают спецслужбы и саперы с собаками. На парковке двое из них осматривают тело. Сейчас двор оцеплен.

Россиянам напомнили о сокращении срока замены счетчиков

В России с 2027 года срок установки и замены счетчиков электроснабжающими организациями будет сокращен в два раза — до трех месяцев. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«В случаях отсутствия, выхода из строя, утраты или истечения срока эксплуатации индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, возникших после 1 января 2027 года, установка (замена) и допуск приборов учета электрической энергии в эксплуатацию должны быть осуществлены гарантирующим поставщиком не позднее трех месяцев», — приводит его слова ТАСС.

Мужчину в Оренбургской области арестовали из-за убийства маленького ребенка

21-летнего жителя Бузулука в Оренбургской области арестовали после того, как он избил и утопил маленького ребенка. Об этом сообщил Бузулукский районный суд.

Убийство произошло 6 января в квартире обвиняемого, где он находился со своей сожительницей и ее годовалым сыном.

«Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Мальчик плакал, чем помешал мужчине, и он сначала избил его, а потом утопил в ванной», — говорится в публикации.

Адвокат задержанного просил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста, но судьи отправили его под стражу до 6 марта. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Мужчине грозит длительное лишение свободы.

Пять машин провалились под лед в Приморье

В Амурском заливе в районе устья реки Раздольной в Надеждинском районе в Приморском крае пять автомобилей ушли под лед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Три провалились под воду ранним утром. Днем ушел под воду четвертый автомобиль, а пятый уже вечером.