Вместо отдыха — кровавый спуск: турист чуть не погиб на горнолыжном курорте в России. Новости 6 января

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 января.

Эксперты раскрыли прогноз рубля в 2026 году

В прошлом году рубль укрепился по отношению к мировым валютам на 13–23%. Однако эксперты считают, что этот этап подходит к концу. По их мнению, текущий год, скорее всего, станет периодом постепенного разворота тренда и испытанием устойчивости национальной валюты, что почувствует на себе и бюджетная система, и российские семьи.

Эксперты отметили, что достигнутые рублем рубежи сохранятся в начале 2026 года.

«В начале 2026 года рубль сохранит достигнутые результаты за счет роста доходов населения, падения спроса на импорт и притока частного капитала за счет высоких ставок», — считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

А вот во второй половине года ситуация может измениться. Тренд на крепкий рубль, по прогнозам, развернется. Ольга Борисова связывает это с падением стоимости энергоресурсов.

Кроме того, не исключаются и «монетарные шаги» со стороны регулятора, если валюта не начнет слабеть самостоятельно, утверждает директор ИК Fontvielle Руслан Спинка. К лету ожидается постепенное падение ключевой ставки до уровня 12–14%, что также окажет свое влияние.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ будет плавным, с возможными остановками для оценки экономических последствий. Текущая ставка 16% делает рублевые депозиты привлекательными, снижая спрос на валюту и укрепляя курс рубля, по словам доцента Финансового университета Петра Щербаченко.

«В будущем при базовом сценарии — умеренное ослабление рубля при снижении ключевой ставки. При таком сценарии, возможно, постепенно доллар будет в коридоре около 85–90 рублей за доллар», — добавил эксперт.

Более оптимистичный прогноз возможен при улучшении геополитической ситуации и снижении санкционного давления. А в этом случае можно будет ожидать 72–80 рублей за доллар. Подробнее о том, как эта ситуация отразится на бизнесе и кошельках россиян, мы рассказали здесь.

Мошенники в преддверии Рождества обманывают людей с помощью гаданий и обрядов

Новую схему мошенничества стали использовать злоумышленники в преддверии Рождества. Они предлагают жертвам гадания и обряды и обещают исполнить мечты, а также избавить от непростых обстоятельств в жизни.

«Предложения могут поступать как онлайн, в социальных сетях, мессенджерах, на электронную почту, телефонные звонки, так и в реальности: объявления, завязывание личной беседы на улице», — рассказал заместитель руководителя аппарата Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России (АЮР) Александр Музеев.

Юрист отметил, что аферисты убеждают жертв в том, что им грозят беды и нужно срочно провести специальный обряд, чтобы их избежать. А вот уже в процессе самого обряда выясняется, что проблема весьма серьезная. Тут злоумышленники начинают настаивать на подключении других «экстрасенсов».

«Конечно, не бесплатно, а даже для усиления сверхъестественного эффекта по двойному тарифу оплаты», — подытожил Музеев.

Для пенсионеров планируют развивать удаленку

В России хотят развивать удаленную работу для пенсионеров. Такой пункт содержится в утвержденном правительством плане.

Власти регионов должны реализовать тематические проекты и мероприятия, чтобы добиться этой цели. Также граждане от 50 лет и старше смогут рассчитывать на получение дополнительного профессионального образования с государственной поддержкой, передает ТАСС.

«Чем больше различных форматов для реализации права на труд будет у граждан, тем лучше. Поэтому идею по развитию удаленных форматов трудоустройства для пенсионеров считаю интересной», — рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин в разговоре с «Российской газетой».

Он отметил, что гибкий формат занятости расширит возможности самореализации пенсионеров, несмотря на их ограничения по здоровью. Это позволит им продолжать работать, получать зарплату и увеличивать свои доходы, что будет способствовать экономическому росту.

Штрафы за тонировку ужесточили

Россиян начнут штрафовать за неправильную тонировку на любых машинах. Об этом предупредил член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«Федеральный закон „О внесении изменения в статью 12.5 КоАП“ начнет действовать 9 января 2026 года. Данный ФЗ в первую очередь устраняет пробел в законе, которым раньше пользовались те [автовладельцы], которые временно ввозили транспортные средства на территорию РФ», — отметил он.

Штраф за нарушение тонировки в России — 500 рублей. Когда инспектор выдает документ с требованием устранить нарушение, данные вносятся в базу. На исправление обычно дается 10 дней. С 9 января автомобили, временно въезжающие в Россию, обязаны использовать тонировку по нормам, добавил Машаров.

В космосе обнаружили объект с темной материей

Космический телескоп «Хаббл» обнаружил образец нового вида космических объектов, его основу составляет беззвездное и богатое газом облако темной материи. Об этом сообщает американское космическое агентство НАСА.

«Группа исследователей, использующая космический телескоп „Хаббл“ НАСА, обнаружила новый тип астрономического объекта — беззвездное, богатое газом облако темной материи, считающееся „реликтом“, или остатком раннего формирования галактик. Он получил временное название Cloud‑9, и это первое во Вселенной подтвержденное обнаружение подобного объекта», — говорится в статье на официальном портале НАСА.

НАСА показало фотографию пурпурного облака, которое находится очень далеко от Земли — в 14 миллионах световых лет.

По словам лидера команды ученых, обнаруживших Cloud‑9, Алехандро Бенитес-Льямбая, объект является примером галактики, которая не сумела завершить процесс формирования. Другой специалист команды, Эндрю Фокс, добавил, что особенность Cloud‑9 заключается в возможности взглянуть на объект, основную часть которого составляет темная материя — чаще всего это сложно сделать по причине того, что темная материя не излучает свет.

НАСА отмечает, что ядро Cloud‑9 состоит из нейтрального водорода и имеет диаметр около 4,9 тысячи световых лет. Масса водородного газа в нем в миллион раз превышает массу Солнца, а темной материи — около 5 миллиардов солнечных масс. Открытие приведет к пониманию формирования галактик, ранней Вселенной и природы темной материи.

На севере Казахстана из автобуса эвакуировали 46 россиян

Более 40 россиян, среди которых один ребенок, эвакуировали из автобуса на севере Казахстана. Их доставили в пункт обогрева из-за неблагоприятных погодных условий на трассе, информирует пресс-служба МЧС республики в своем Telegram-канале.

«Шестого января в связи с ограничением движения на автодороге республиканского значения в Есильском районе Акмолинской области на блокпосту остался автобус с 46 пассажирами. Спасатели совместно с полицией и местными исполнительными органами сопроводили и разместили в ближайших пунктах обогрева 46 человек, из них 1 ребенок. Все эвакуированные были гражданами РФ. В медицинской помощи никто не нуждался», — говорится в сообщении.

По информации МЧС, за последние пять суток спасатели эвакуировали 257 человек, включая 23 детей, и освободили из снежных заносов 36 автомобилей. Всему виной ухудшение погодных условий в разных регионах республики: метели, гололеда, сильного ветра и нулевой видимости.

Силовики нагрянули на эротическое шоу скандального театра

Выступление скандального театра Кирилла Ганина состоялось в баре на юго-востоке Москвы в преддверии сочельника. Шоу «НеДетская Елка 6» носило сексуально-эротический характер, поэтому обнаженные актеры раздевали зрителей, тем самым погружая их в атмосферу спектакля.

Спектакли в театре Кирилла Ганина иммерсивные: зрители становятся частью действия, но в рамках сценария. Особенностью выступлений является то, что актеры обнажаются перед зрителями и нередко предлагают им сделать то же самое. Создатель театра Кирилл Ганин обрел скандальную известность еще в середине 90-х годов, когда поставил в Москве спектакли «Ленин в сексе», «Муха-Потаскуха», «Звездные войны. Эпизод третий. Проститутки в космосе».

Зрители купили билеты на постановку по цене от 2000 до 5000 рублей. По информации организаторов, с собой нужно было захватить лишь «праздничное настроение».

На кадрах с задержания видно, что несколько человек лежат лицом в пол, некоторые из них полностью голые, кто-то одет в портупею. В баре силовики задержали семерых человек. Еще одним задержанным оказался иностранец, находящийся незаконно на территории РФ.

Однако представитель театра рассказал порталу MSK1.RU, что задержания проходили «в рамках стандартного протокола для дачи объяснений».

«Ничего незаконного у нас не выявлено. Это и неудивительно, ибо законодательство мы соблюдаем. К полиции у нас нет никаких претензии. Всё было проведено аккуратно и грамотно. Бойцам огромный респект. Всё это произошло из-за клеветы в наш адрес. Но опергруппа в этом быстро разобралась. Так что всё в порядке», — заявил сотрудник театра.

Мужчина напал с ножом на девушек в Краснодаре

В Краснодаре разыскивают мужчину, который избил двух девушек в центре города. Одну из них мужчина ударил по лицу и начал таскать за волосы по асфальту. К счастью на помощь пришли прохожие, но нападавший скрылся на машине.

По информации Telegram-канала «112», изначально обе подруги сидели в кафе на Красноармейской улице. Один из посетителей пытался добиться их внимания отвратительным способом: он вскрыл ножом кабинку женского туалета и начал приставать к одной из подруг.

После этого он переключился на вторую девушку. Мужчина пытался познакомиться с ней, когда вышел из заведения, но после того, как она ему отказала, он стал ее избивать.

Прохожим, которые попытались остановить хулигана, он выбил телефон из рук и уехал на такси. Сегодня пострадавшие написали заявления в полицию.

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента, а также личности злоумышленника», — говорится в сообщении УМВД России по Краснодару.

Турист чуть не погиб на горнолыжном курорте на Сахалине

На горнолыжном курорте на Сахалине турист получил резаные раны головы. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Турист катался на горных лыжах без шлема. Во время спуска по трассе он столкнулся со своим товарищем, который случайно рассек его голову кантами (металлические полосы-лезвия на боковой стороне лыжи).

