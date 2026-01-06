Две легковушки схлестнулись на трассе в Пермском крае — погибли трое, включая ребенка

Автомобили столкнулись лоб в лоб Источник: Прокуратура Пермского края / Telegram

В Пермском крае вечером 5 января произошло смертельное ДТП. Как сообщили в областной ГАИ, две легковушки лоб в лоб столкнулись недалеко от города Добрянка.

«Авария произошла на трассе Пермь — Березники. Водитель Renault выехал на встречку, где столкнулся с Mitsubishi», — пояснили в инспекции.

Источник: Госавтоинспекция Пермского края / Telegram

В результате ДТП погибли три человека, среди которых пятилетняя девочка. Еще пять человек получили травмы разной степени тяжести, среди них трое несовершеннолетних. В полиции не уточняют, в какой машине были погибшие.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По ней предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы. Прокуратура Прикамья взяла расследование уголовного дела на контроль.

Ранее похожая ситуация произошла в Забайкальском крае. На выезде из поселка Песчанка под Читой столкнулись три машины. В результате аварии погибла маленькая девочка, еще шесть человек получили различные травмы.