НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, без осадков

ощущается как -8

0 м/c,

 754мм 80%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Тест на истинного ярославца
«Умные решения»
Прогноз погоды в Ярославле на неделю
Кто ездит в Переславль на выходные
Елена Летучая рассказала, как ставить цели
Чек-лист важных обследований
Травмпункты в Ярославле
Где отметить Рождество
Происшествия Две легковушки схлестнулись на трассе в Пермском крае — погибли трое, включая ребенка

Две легковушки схлестнулись на трассе в Пермском крае — погибли трое, включая ребенка

Еще пять человек получили различные травмы

65
Автомобили столкнулись лоб в лоб | Источник: Прокуратура Пермского края / TelegramАвтомобили столкнулись лоб в лоб | Источник: Прокуратура Пермского края / Telegram

Автомобили столкнулись лоб в лоб

Источник:

Прокуратура Пермского края / Telegram

В Пермском крае вечером 5 января произошло смертельное ДТП. Как сообщили в областной ГАИ, две легковушки лоб в лоб столкнулись недалеко от города Добрянка.

«Авария произошла на трассе Пермь — Березники. Водитель Renault выехал на встречку, где столкнулся с Mitsubishi», — пояснили в инспекции.

Источник:

Госавтоинспекция Пермского края / Telegram

В результате ДТП погибли три человека, среди которых пятилетняя девочка. Еще пять человек получили травмы разной степени тяжести, среди них трое несовершеннолетних. В полиции не уточняют, в какой машине были погибшие.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». По ней предусмотрено наказание до трех лет лишения свободы. Прокуратура Прикамья взяла расследование уголовного дела на контроль.

Ранее похожая ситуация произошла в Забайкальском крае. На выезде из поселка Песчанка под Читой столкнулись три машины. В результате аварии погибла маленькая девочка, еще шесть человек получили различные травмы.

Прочитайте несколько полезных инструкций, в которых мы рассказываем, как помочь пострадавшему в аварии и не навредить при этом еще больше.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Смертельное ДТП Авария Ребенок Пострадавший
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Самая большая беда отечественного кино»: кому точно не стоит смотреть нового «Буратино»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Мнение
«Опозоришь деда на весь город»: психолог — о том, почему женщины годами молчат о сексуальном насилии
Татьяна Мотовилова
Татьяна ведет блог о психологии и пищевой зависимости
Мнение
«Здоровые люди такое кино не снимают»: честный отзыв о «Невероятных приключениях Шурика»
Мария Филиппова
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Рекомендуем