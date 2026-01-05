НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия «Проводится проверка»: в Ярославской области в ходе конфликта пострадали две девушки на лошадях. Видео

«Проводится проверка»: в Ярославской области в ходе конфликта пострадали две девушки на лошадях. Видео

Публикуем заявление полиции

1 231
Девушки написали на водителя снегохода заявление в полицию | Источник: «Свободный Ярославль 2.0» / Vk.comДевушки написали на водителя снегохода заявление в полицию | Источник: «Свободный Ярославль 2.0» / Vk.com

Девушки написали на водителя снегохода заявление в полицию

Источник:

«Свободный Ярославль 2.0» / Vk.com

4 января в соцсетях завирусилось видео конфликта между двумя девушками на лошадях и водителем снегохода «Буран». Инцидент случился в районе деревни Лупычево Ярославской области.

Как заявляют авторы видео, водитель «Бурана» на скорости наехал на лошадей. Одна из девушек упала с лошади, другая пострадавшая ускакала ближе к лесопосадкам.

На кадрах видно ссору участников конфликта

Источник:

«Свободный Ярославль 2.0» / Vk.com

По предварительной информации, водитель снегохода заявил, что на поле проложена лыжня. Мужчина был против катания девушек в этом районе на лошадях.

В комментариях также поделились, что местные жители сделали девушкам замечание. Они указали на лыжню и попросили здесь не кататься. При этом авторы поста заявляют, что территорию все используют в своих интересах.

«На протяжении многих лет местные жители свободно используют эту территорию: катаются на лыжах, снегоходах, квадроциклах, ездят верхом, выгуливают собак. До этого инцидента конфликтов не возникало», — говорится в посте телеграм-канала «Свободный Ярославль».

Также в посте указано, что пострадавшие написали заявление в полицию. Информацию подтвердили в УМВД Ярославской области.

«Заявление в территориальном отделе полиции. В настоящее время проводится проверка», — рассказали 76.RU в пресс-службе УВМД.

Екатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Конфликт УМВД Лошадь Снегоход
Комментарии
21
Гость
1 час
Удивляет развлекаловка - катание взрослых на вездеходах. Ещё и подросткам дают управлять безголовые взрослые. А потом трагедии.
Гость
22 минуты
Вот уже и лошади в деревне помешали
Читать все комментарии
Гость
