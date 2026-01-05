«Проводится проверка»: в Ярославской области в ходе конфликта пострадали две девушки на лошадях. Видео

Девушки написали на водителя снегохода заявление в полицию Источник: «Свободный Ярославль 2.0» / Vk.com

4 января в соцсетях завирусилось видео конфликта между двумя девушками на лошадях и водителем снегохода «Буран». Инцидент случился в районе деревни Лупычево Ярославской области.

Как заявляют авторы видео, водитель «Бурана» на скорости наехал на лошадей. Одна из девушек упала с лошади, другая пострадавшая ускакала ближе к лесопосадкам.

На кадрах видно ссору участников конфликта Источник: «Свободный Ярославль 2.0» / Vk.com

По предварительной информации, водитель снегохода заявил, что на поле проложена лыжня. Мужчина был против катания девушек в этом районе на лошадях.

В комментариях также поделились, что местные жители сделали девушкам замечание. Они указали на лыжню и попросили здесь не кататься. При этом авторы поста заявляют, что территорию все используют в своих интересах.

«На протяжении многих лет местные жители свободно используют эту территорию: катаются на лыжах, снегоходах, квадроциклах, ездят верхом, выгуливают собак. До этого инцидента конфликтов не возникало», — говорится в посте телеграм-канала «Свободный Ярославль».

Также в посте указано, что пострадавшие написали заявление в полицию. Информацию подтвердили в УМВД Ярославской области.