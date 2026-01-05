НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Еще утром снимала видео из кафе. Популярная блогерша из Италии скончалась в московской косметологической клинике

Еще утром снимала видео из кафе. Популярная блогерша из Италии скончалась в московской косметологической клинике

Следственный комитет возбудил уголовное дело

456
Предположительно, у Юлии развился анафилактический шок во время операции по увеличению ягодиц | Источник: burtseva_italia / Instagram (деятельность запрещена в РФ), 112 / T.me

Предположительно, у Юлии развился анафилактический шок во время операции по увеличению ягодиц

Источник:

burtseva_italia / Instagram (деятельность запрещена в РФ), 112 / T.me

После операции в частной клинике в Токмаковом переулке в Москве скончалась популярная 38-летняя блогерша Юлия Бурцева — в социальных сетях за ней следили больше 70 тысяч подписчиков. Об этом MSK1.RU сообщил источник в экстренных службах. Юлия с семьей долгое время жила в Италии и прилетела в столицу России накануне.

В воскресенье, 4 января, блогерше проводили медицинские и косметологические процедуры. После этого ее состояние резко ухудшилось. Пациентку госпитализировали, но врачам не удалось ее спасти, сообщили в пресс-службе столичного СК. ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Максимальный срок по этой статье — ограничение свободы до трех лет. — Прим. ред.).

«Следователи столичного СК работают на месте происшествия. В ближайшее время будет изъята необходимая служебная и медицинская документация. Назначается ряд судебных экспертиз, в том числе медицинская», — говорится в сообщении.

По данным telegram-канала 112, трагедия произошла в филиале клиники Elmas Clinic. Сообщается, что Юлия Бурцева делала операцию по увеличению ягодиц. Во время процедуры у нее якобы развился анафилактический шок. Редакции MSK1.RU не удалось связаться с генеральным директором Elmas Clinic Говхер Абдыллаевой — ее телефон был выключен.

Источник:

112 / T.me

Юлия Бурцева переехала из Самары и долгое время жила в Италии. Там у нее осталась дочь и муж-итальянец. В своем блоге она делилась кадрами из семейной жизни и путешествий. Утром 4 января она выкладывала видео из кафе «Пушкинъ», где собиралась завтракать.

Источник:

burtseva_italia / Instagram (деятельность запрещена в РФ),

До этого в Москве во время домашних родов погиб младенец. Матерью новорожденного оказалась популярная блогерша с аудиторий более 1,4 миллиона подписчиков Аиша Чигга.

Римма БагдасарянРимма Багдасарян
Римма Багдасарян
Корреспондент MSK1.RU
