Возле Ростова фура протаранила несколько машин. Трасса заблокирована, есть жертвы — кадры

Утром на трассе М-4 возле Северного обхода Ростова (1042-й километр) случилось массовое ДТП. По предварительным данным, фура протаранила несколько машин, погибли люди, движение перекрыто.
«Неизвестно, когда будет движение. Есть жертвы. Стоим на автобусе уже больше часа, люди пишут, что движения в правом ряду еще долго не будет», — сообщила порталу 161.RU читательница.
По информации ГУ МЧС по региону, предварительно в аварии погибли четыре человека, еще двое пострадали. Последствия ДТП устраняются.
«В Аксайском районе ликвидируют последствия крупного ДТП. На 1042-м километре трассы М-4 „Дон“ в районе поселка Красный Колос произошла авария с участием 5 легковых автомобилей и большегруза. По предварительным данным, 4 человека погибли, еще двое пострадали», — говорится в сообщении в Telegram-канале областного МЧС.
На место выехал глава полиции Ростовской области Александр Речицкий. В настоящий момент там работают сотрудники ГАИ, полиции, МЧС и скорой помощи.
Часть трассы в сторону Краснодара заблокирована. По информации «Автодора», объехать можно через 1038-й километр М-4 «Дон», а также через Ростов-на-Дону и Новочеркасск.