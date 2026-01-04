Возле Ростова фура протаранила несколько машин. Трасса заблокирована, есть жертвы — кадры

Причину ДТП предстоит установить Источник: Тютина / Telegram

Утром на трассе М-4 возле Северного обхода Ростова (1042-й километр) случилось массовое ДТП. По предварительным данным, фура протаранила несколько машин, погибли люди, движение перекрыто.

«Неизвестно, когда будет движение. Есть жертвы. Стоим на автобусе уже больше часа, люди пишут, что движения в правом ряду еще долго не будет», — сообщила порталу 161.RU читательница.

На карте видно, где перекрыта дорога Источник: Яндекс Карты

По информации ГУ МЧС по региону, предварительно в аварии погибли четыре человека, еще двое пострадали. Последствия ДТП устраняются.

«В Аксайском районе ликвидируют последствия крупного ДТП. На 1042-м километре трассы М-4 „Дон“ в районе поселка Красный Колос произошла авария с участием 5 легковых автомобилей и большегруза. По предварительным данным, 4 человека погибли, еще двое пострадали», — говорится в сообщении в Telegram-канале областного МЧС.

Источник: пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области

На место выехал глава полиции Ростовской области Александр Речицкий. В настоящий момент там работают сотрудники ГАИ, полиции, МЧС и скорой помощи.

Источник: Это Ростов новости / Telegram

Из-за ДТП движения на этом участке нет Источник: Это Ростов новости / Telegram