Больше 100 беспилотников атаковали регионы России: сотни пассажиров застряли в аэропортах

Атаки обошлись без разрушений Источник: Александр Ощепков / NGS.RU (фото носит иллюстративный характер)

Больше сотни дронов атаковали регионы России в субботу, 3 января. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

С 16:00 до 23:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 103 беспилотника:

44 — над Брянской областью;

18 — над Калужской областью;

18 — над Московским регионом;

5 — над Тульской областью;

4 — над Орловской областью;

4 — над Республикой Крым;

4 — над акваторией Азовского моря;

3 — над Ростовской областью;

1 — над Курской областью;

1 — над Тверской областью;

1 — над Краснодарским краем.

Как рассказали в Росавиации, в аэропортах Внуково и Жуковский введены ограничения. Из-за этого задерживаются около 50 рейсов.

Также временно закрыты аэропорты Иваново, Ярославль, Калуга.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);

какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда…).

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.