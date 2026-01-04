Больше 100 беспилотников атаковали регионы России: сотни пассажиров застряли в аэропортах

Больше сотни дронов атаковали регионы России в субботу, 3 января. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
С 16:00 до 23:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 103 беспилотника:
44 — над Брянской областью;
18 — над Калужской областью;
18 — над Московским регионом;
5 — над Тульской областью;
4 — над Орловской областью;
4 — над Республикой Крым;
4 — над акваторией Азовского моря;
3 — над Ростовской областью;
1 — над Курской областью;
1 — над Тверской областью;
1 — над Краснодарским краем.
Как рассказали в Росавиации, в аэропортах Внуково и Жуковский введены ограничения. Из-за этого задерживаются около 50 рейсов.
Также временно закрыты аэропорты Иваново, Ярославль, Калуга.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);
какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда…).
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.