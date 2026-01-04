НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Больше 100 беспилотников атаковали регионы России: сотни пассажиров застряли в аэропортах

Больше 100 беспилотников атаковали регионы России: сотни пассажиров застряли в аэропортах

Под удар попали 11 территорий

Атаки обошлись без разрушений | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU (фото носит иллюстративный характер)Атаки обошлись без разрушений | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU (фото носит иллюстративный характер)

Атаки обошлись без разрушений

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU (фото носит иллюстративный характер)

Больше сотни дронов атаковали регионы России в субботу, 3 января. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

С 16:00 до 23:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 103 беспилотника:

  • 44 — над Брянской областью;

  • 18 — над Калужской областью;

  • 18 — над Московским регионом;

  • 5 — над Тульской областью;

  • 4 — над Орловской областью;

  • 4 — над Республикой Крым;

  • 4 — над акваторией Азовского моря;

  • 3 — над Ростовской областью;

  • 1 — над Курской областью;

  • 1 — над Тверской областью;

  • 1 — над Краснодарским краем.

Как рассказали в Росавиации, в аэропортах Внуково и Жуковский введены ограничения. Из-за этого задерживаются около 50 рейсов.

Также временно закрыты аэропорты Иваново, Ярославль, Калуга.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);

  • какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда…).

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
