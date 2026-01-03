НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В столице Венесуэлы гремят взрывы. Часть города осталась без электричества — кадры

Над Каракасом заметили вертолеты

340
Над городом поднимается дым | Источник: Matias Delacroix / AP

Над городом поднимается дым

Источник:

Matias Delacroix / AP

В столице Венесуэлы Каракасе рано утром в субботу прогремела серия взрывов. Об этом первыми сообщили местные жители, выложившие фотографии и видео в социальные сети. Агентство Reuters отмечает, что южная часть города, расположенная недалеко от крупной военной базы, осталась без электричества.

Источник:

Соцсети

В соцсетях также публикуют видео, на которых, как утверждается, можно увидеть вертолеты над столицей Венесуэлы. Bloomberg пишет со ссылкой на очевидцев, что в нескольких районах Каракаса слышны выстрелы.

Источник:

соцсети

Как пишет The Associated Press, произошло как минимум семь мощных взрывов. По предварительным данным, серия ударов пришлась по базе Форте Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды в Каракасе.

Президент США Дональд Трамп в рамках кампании по давлению на президента Венесуэлы Николаса Мадуро неоднократно обещал наземные операции в Венесуэле. Этому предшествовало усиление военного присутствия США в регионе и более двух десятков ударов по судам, предположительно причастным к контрабанде наркотиков в Тихом океане и Карибском море.

Однако американские власти пока официально о причастности к происходящему в Каракасе не сообщали.

Источник:

соцсети

Трамп объявил руководство Венесуэлы иностранной террористической организацией за «кражу активов, терроризм, контрабанду наркотиков и торговлю людьми». Он потребовал вернуть якобы ворованные нефть, землю и средства, а также предупредил, что все подсанкционные танкеры подвергнутся полной и всеобъемлющей блокаде.

Женя Авербах
корреспондент
Каракас Венесуэла Взрыв
