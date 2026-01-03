В кафе было 100 человек, число погибших растет. Что стало известно о теракте в новогоднюю ночь

Пожар мешал пробиться к людям Источник: Владимир Сальдо / Telegram

Число мирных жителей, погибших в результате атаки ВСУ по кафе в Херсонской области, возросло до 28. Собрали главное, что стало известно о трагедии, случившейся в новогоднюю ночь.

Как мы писали ранее, дроны ударили по кафе и гостинице, которые находятся на берегу Черного моря в селе Хорлы Каланчакского района. В атаке участвовали три беспилотника самолетного типа.

«28 уже погибших, в больнице сегодня погибли трое. Пострадавших уже, вместе с погибшими, более 60. Находилось во время удара в этом кафе больше 100 человек», — рассказал ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

Тяжело раненного в Хорлах ребенка госпитализируют в Москву. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев. По его данным, взрыв произошел совсем рядом с 12-летним мальчиком.

Соцфонд назначил первые выплаты родственникам погибших. На данный момент уже назначены семь пенсий по случаю потери кормильца. Известно, что одна из погибших — одинокая мать пятерых детей.

На опознание всех погибших по ДНК-тестам уйдет около недели. Создан особый штаб помощи пострадавшим. Также для них установили единовременные выплаты.

Родственники погибших могут получить 1 567 500 рублей. Раненые имеют право на выплаты 313,5 тысячи за легкий вред здоровью и 627 тысяч за тяжкий вред и вред средней тяжести.

Сальдо обсудил удар по кафе с Владимиром Путиным.

«Владимир Владимирович согласился с точкой зрения, что это преступление по жестокости, бесчеловечности и цинизму такое же, как сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года», — написал губернатор.

Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша попросили прокомментировать атаку. Он отметил, что глубоко обеспокоен в связи с ростом числа жертв среди гражданского населения в ходе конфликта.