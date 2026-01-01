Информацию передадут США. Минобороны РФ сделало новое заявление о попытке атаковать резиденцию Путина

Минобороны прокомментировало атаку Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Конечной целью атаки украинских БПЛА 29 декабря был «один из объектов резиденции президента России в Новгородской области». Такое сообщение опубликовало 1 января Минобороны РФ.

По данным ведомства, в ходе специальной технической экспертизы блока навигационной системы одного из украинских беспилотников, сбитых в ту ночь, российским спецслужбам «удалось извлечь загруженный в него файл с полетным заданием».

Расшифровка данных маршрутизации, как утверждают в Минобороны, показала, что конечной целью атаки БПЛА был один из объектов резиденции Владимира Путина.

«Данные материалы по установленным каналам будут переданы американской стороне», — добавили в ведомстве.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ночь на понедельник, 29 декабря, Украина предприняла попытку атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. По его словам, Киев задействовал для этого 91 БПЛА, и все они были уничтожены. Позже это подтвердили в Минобороны РФ. 31 декабря в министерстве сообщили, что противник наносил удары по нескольким направлениям. Беспилотники летели с территорий Сумской и Черниговской областей Украины на предельно малых высотах над Брянской, Смоленской, Тверской и Новгородской областями, всего — 91 БПЛА. Также министерство показало один из сбитых дронов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что атака на резиденцию была направлена не только против Владимира Путина, но и против американского лидера Дональда Трампа. После совершенной атаки, как сказал Песков, Россия ужесточит переговорную позицию по Украине, но из мирного процесса не выйдет. Также военные РФ ответят на действия Киева. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин известил о случившемся Дональда Трампа во время телефонного разговора в понедельник. По словам Трампа, атака на резиденцию российского лидера его «очень разозлила» , пишет The Guardian.