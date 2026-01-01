НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-18°C

Сейчас в Ярославле
Погода-18°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -22

0 м/c,

 737мм 84%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,23
EUR 92,09
ПСБ: главные события года
Скончался тренер «Шинника»
«Умные решения»
График работы ТЦ
Кто ездит в Переславль на выходные
Подорожает проезд
Чек-лист важных обследований
Урлашов вышел из колонии: онлайн
Эксклюзив: Урлашов на свободе
Происшествия Люди сгорели заживо, погиб ребенок: беспилотники ударили по гостинице и кафе на Черном море

Люди сгорели заживо, погиб ребенок: беспилотники ударили по гостинице и кафе на Черном море

Атака дронов произошла почти под бой курантов

39
Пожар из-за БПЛА удалось потушить только к утру (Фото носит иллюстративный характер) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПожар из-за БПЛА удалось потушить только к утру (Фото носит иллюстративный характер) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Пожар из-за БПЛА удалось потушить только к утру (Фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Беспилотники ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря, где люди отмечали Новый год. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

«Сегодня ночью противник нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Чёрного моря в Хорлах», — написал Сальдо.

Удар произошел почти под бой курантов. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. 

«Цифры уточняются. Многие сгорели заживо. Погиб ребёнок», — сказал глава региона.

По его словам, из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось. Пожар ликвидировали только под утро. Сейчас врачи борются за жизни пострадавших. 

В Минобороны отчитались, что за прошлую ночь над регионами сбили 168 беспилотников. Больше всего дронов заметили над Брянской областью. Сообщения о попытках атаковать столицу поступали до самого утра. Несколько аэропортов ввели ограничения на полеты

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Черное море Владимир Сальдо Пожар Кафе Гостиница Херсонская область
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Медленно выходим из затяжной депрессии». Как менялась ключевая ставка и когда вернется доступная ипотека
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Мнение
«Не хуже провансаля». Врач, эксперт по ЗОЖ рассказал, чем заменить в оливье картофель и майонез
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Тратить всё ради одной вечеринки стыдно»: главный совет модницам по выбору наряда в Новый год
Тамара Оганесян
Мнение
«Цель обречена»: почему ваши планы на будущее не сбываются — три главные причины
Ольга Сапрыкина
Рекомендуем