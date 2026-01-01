Люди сгорели заживо, погиб ребенок: беспилотники ударили по гостинице и кафе на Черном море

Пожар из-за БПЛА удалось потушить только к утру (Фото носит иллюстративный характер) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Беспилотники ударили по кафе и гостинице на побережье Черного моря, где люди отмечали Новый год. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

«Сегодня ночью противник нанес целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год. Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Чёрного моря в Хорлах», — написал Сальдо.

Удар произошел почти под бой курантов. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли.

«Цифры уточняются. Многие сгорели заживо. Погиб ребёнок», — сказал глава региона.

По его словам, из-за мощнейшего пожара спасти больше людей не удалось. Пожар ликвидировали только под утро. Сейчас врачи борются за жизни пострадавших.

В Минобороны отчитались, что за прошлую ночь над регионами сбили 168 беспилотников. Больше всего дронов заметили над Брянской областью. Сообщения о попытках атаковать столицу поступали до самого утра. Несколько аэропортов ввели ограничения на полеты.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда.

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.