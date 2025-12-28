НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Поездка отменяется: мошенники придумали новую схему обмана — теперь они нацелились на путешественников

Поездка отменяется: мошенники придумали новую схему обмана — теперь они нацелились на путешественников

В преддверии Нового годы мошенники нацелились на граждан, которые планируют отправиться в путешествие. Чтобы завладеть деньгами людей, злоумышленники создают копии сайтов реальных турагентств и частных арендодателей. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Немкин.

«Одной из популярных схем становятся фейковые предложения аренды домов, коттеджей, бань или горнолыжных туров. Злоумышленники создают сайты и страницы в соцсетях, имитирующие реальные агентства или частных арендодателей, с фотографиями красивых объектов и заманчивыми условиями», — рассказал парламентарий РИА Новости.

По словам депутата, для большей убедительности мошенники гарантируют большие скидки, «уникальные предложения» и «горящие туры».

«Потенциальной жертве предлагают внести полную предоплату сразу, зачастую без подписания официального договора аренды. Это создает иллюзию эксклюзивности и ограниченности предложения, вынуждая человека действовать быстро», — отметил Немкин.

Как отметил парламентарий, после того как жертва переводит деньги, ее блокируют, а доступ к странице закрывают для этого пользователя. При этом иногда мошенники продолжают общение с человеком, чтобы еще больше вытянуть из него средств.

«Особенно уязвимы туристы, планирующие поездку в последний момент, а также люди, доверяющие социальным сетям и объявлениям на популярных площадках без проверки информации. Мошенники используют поддельные отзывы, фотографии с фотостоков и имитацию официальных сайтов, что сильно снижает уровень подозрительности у потенциальной жертвы», — сказал парламентарий.

Депутат посоветовал бронировать жилье только через проверенные платформы с системой отзывов и безопасными способами оплаты.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Мошенник Обман Деньги Путешествие
