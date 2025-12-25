Связал и бил на протяжении 4 часов: в Твери задержали бойца ММА, покалечившего девушку. Новости 25 декабря

Спортсмен пытался скрыться, но полиция его нашла Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 декабря.

Кому срочно нужно заменить водительское удостоверение

Необходимо заранее заменить водительские права, если их срок действия истекает в новогодние праздники. С 1 января 2026 года в России прекращает действовать механизм автоматического продления данных документов. Об этом предупредили в пресс-службе МВД.

«В случае истечения срока действия водительского удостоверения в нерабочий день владельцу такого удостоверения необходимо заранее позаботиться о его замене», — заявили в МВД.

Тем, у кого действие прав заканчивается раньше, повезло чуть больше. Если дата попала в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года включительно, то документы автоматически продлевают на три года. Но повторно такая опция уже не предоставляется. В МВД объявили о возвращении к стандартному порядку замены прав.

В случае просрочки водителю грозит штраф. О наказании и порядке замены документа рассказали в отдельном материале.

Кому ждать 13-й зарплаты

Трудовое законодательство не обязывает работодателей выплачивать 13-ю зарплату. Однако она может быть предусмотрена правилами внутреннего трудового распорядка, положением о премировании, коллективным или трудовым договорами.

«13-я зарплата — это не миф, а вполне реальная практика во многих компаниях. Однако она не является обязательной и не гарантируется законом», — сообщили в Telegram-канале Роструда.

Поэтому стоит хорошенько разобраться в документах или уточнить у отдела кадров. Если практика 13-й зарплаты существует, то эта информация должна быть открытой. Узнать обо всех условиях получения премии можно по ссылке.

Экологический сбор на шины подорожает

Уже с 1 января 2026 года в стране заработает новая система расчета экологического сбора на покрышки. К привычной базовой ставке добавят новый показатель — уровень канцерогенной безопасности материалов, из которых сделаны шины.

Если в покрышках найдут опасные вещества, коэффициент экосбора подскочит до 17. А вот производителям безопасных шин повезло: для них коэффициент останется нулевым.

Планируют ли блокировать VPN в России

В России не планируют ограничивать работу VPN в 2026 году. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

«Планов на ограничение использования VPN на будущий год нет», — цитирует РИА Новости слова депутата.

По его словам, гражданам России нужно объяснить, что постоянно включенный VPN несет большие угрозы для пользователей. Дело в том, что таким образом легко попасть на вредоносные ссылки.

Умерла актриса Вера Алентова

На 84-м году жизни скончалась народная артистка России Вера Алентова. Актриса почувствовала себя плохо во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким. Причиной смерти Веры Алентовой мог стать острый инфаркт миокарда.

По данным РЕН ТВ, после этого актрису госпитализировали в состоянии клинической смерти. Алентову экстренно направили в реанимационное отделение. Народная артистка скончалась в больнице.

«Утром у Алентовой остановилось сердце, ее госпитализировали в состоянии клинической смерти. Реанимировать актрису не удалось», — рассказал источник телеканала.

Дочь народной артистки Юлия Меньшова спустя несколько часов после ухода Алентовой опубликовала ее фотографии с отцом Владимиром Меньшовым.

Вера Алентова вместе с супругом Владимиром Меньшовым Источник: ЮЛИЯ МЕНЬШОВА / Telegram

«Мамы больше нет. Теперь они вместе», — подписала она кадры.

Путин поддержал идею развития бесплатного образования

Президент России Владимир Путин согласился, что необходимо развивать возможности получения бюджетного образования, но без отмены платной формы обучения. Об этом глава государства заявил на заседании Госсовета.

Так Путин отреагировал на предложение председателя ЛДПР Леонида Слуцкого сделать образование по инженерным специальностям полностью бесплатным.

«Нужно, безусловно, расширять возможности получения образования на бюджетной основе, очевидно, но надо ли запрещать совсем платное образование по инженерной специальности? Мы же будем просто сокращать эти возможности», — указал Путин.

Больным гонконгским гриппом грозят проблемы со слухом

Слух может временно ухудшиться у тех, кто болеет сейчас гриппом, в том числе, гонконгским. Об этом сообщил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

«Может наблюдаться ухудшение слуха, однако после выздоровления симптомы, как правило, проходят», — сказал Чуланов.

Как отметил специалист, грипп обычно сопровождается болью в мышцах и суставах, кашлем, болью в горле, жаром и ознобом. Помимо этого, может быть насморк. Также наблюдается отек слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, пишет РИА Новости. Этот отек может перейти и на слуховые трубы.

Помимо этого могут возникнуть осложнения со стороны почек, нервной, дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Отит может появиться из-за присоединения бактериальной инфекции.

Суд выселил Долину из спорной квартиры

Московский городской суд 25 декабря удовлетворил требования Полины Лурье и решил, что певица Лариса Долина должна освободить проданную квартиру в Хамовниках. Помимо этого с регистрационного учета сняли дочь и внучку Долиной, которые были там прописаны.

В течение пяти рабочих дней артистка должна съехать. Певица не планирует обжаловать решение Верховного суда РФ о передаче ее квартиры новой собственнице.

Россиянам хотят разрешить оплачивать долги в аэропорту

Депутаты Государственной думы предложили разрешить должникам оплачивать долги в аэропорту перед вылетом. Свою инициативу направили письмом министру юстиции Константину Чуйченко.

«Считаем необходимым внедрить механизм, позволяющий гражданину-должнику погасить задолженность прямо в аэропорту и сразу же снять ограничение на выезд при отсутствии иных препятствий. В частности, представляется целесообразным дополнить функционал приложения „Госуслуги“ возможностью оплаты штрафа с моментальным снятием ограничения на выезд при появлении соответствующего уведомления в приложении», — говорится в тексте запроса.

Кроме того, в качестве альтернативы предлагается рассмотреть возможность оснащения международных аэропортов терминалами для мгновенной проверки наличия исполнительных производств и запретов на выезд по документам гражданина с предоставлением возможности сразу оплатить выявленную задолженность на месте любым доступным способом.

Ученые нашли способ победить Альцгеймер

Ученые из США доказали, что препарат P7C3-A20 способен восстанавливать работу мозга даже при уже развившейся болезни Альцгеймера — по крайней мере, в экспериментах на животных. Результаты исследования опубликовали в журнале Cell Reports Medicine.

В центре внимания оказалась молекула NAD⁺ — вещество, без которого клетки не могут нормально получать и использовать энергию. Ученые выяснили, что при болезни Альцгеймера их уровень в мозге падает гораздо сильнее, чем при обычном старении.

Чтобы проверить, можно ли обратить эти изменения, ученые использовали экспериментальный препарат P7C3-A20. Он помогает клеткам удерживать уровень NAD⁺ в нормальных физиологических пределах.

После лечения у мышей снизилось количество патологического тау-белка, восстановились нейронные связи, а когнитивные нарушения исчезли: животные снова успешно справлялись с тестами на память и обучение. Авторы подчеркивают, что пока речь идет только о доклинических экспериментах и доказательств эффективности такого подхода у людей еще нет.

Бойца ММА задержали из-за избиения девушки

В Твери полицейские задержали 25-летнего профессионального бойца ММА по делу об избиении 20-летней местной жительницы. Ему предъявили обвинения по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с особой жестокостью», сообщает пресс-служба регионального УМВД в Telegram-канале.

Как рассказал RT источник в правоохранительных органах, молодые люди встречались три года. По версии следствия, конфликт завязался вечером 19 декабря, когда пара возвращалась из кинотеатра. В какой-то момент боец попросил девушку показать ему телефон, после чего пара поссорилась. В ходе конфликта мужчина связал свою жертву у нее дома и избивал на протяжении четырех часов, после чего скрылся.