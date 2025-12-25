НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Ярославле
Погода-2°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -8

0 м/c,

 750мм 93%
Подробнее
8 Пробки
USD 78,44
EUR 92,47
ПСБ: главные события года
Открыли платные парковки
«Умные решения»
Стоит ли отказываться от покупки «вторички»
Что подарить и как отметить Новый Год
Каково родиться в канун Нового года
Платные парковки
Открытие катка
Рост тарифов
Происшествия «Не верю, что он мертвый»: мать 9 лет ищет пропавшего сына, отвергая версию следствия о суициде

«Не верю, что он мертвый»: мать 9 лет ищет пропавшего сына, отвергая версию следствия о суициде

Нина Рыбальченко уверена: ее Антона убили или забрали в рабство. Видео

82
Источник:

Городские медиа

Нина Рыбальченко уже 9 лет в одиночку разыскивает пропавшего при странных обстоятельствах сына. 17 августа 2016 года 19-летний Антон уехал из города Камышина Волгоградской области на дачу, чтобы полить огород, и бесследно исчез. Лишь спустя два года поисков в овраге нашли его останки. По версии следствия, парень покончил с собой, но безутешная мать уверена: ее сына убили или забрали в рабство.

«Я не верю, что он мертвый, а живой ли он, я не знаю. Я верю, что мой сын пропал не просто так. И если он мертв, то не по своей вине. Вот так мы с мамой приходим, беремся с ней за руки и говорим: „Будь ты проклят, обидчик Антона“. Но нет никакой реакции. Когда приходим сюда, есть надежда, что он что-нибудь оставит здесь. Может, какая-то записка будет. Антошка, Антошка, что же ты натворил…» — говорит Нина.

О том, как изменилась жизнь Нины после пропажи сына и почему она отказывается верить в его суицид, смотрите в видео.

ПО ТЕМЕ
Елена РублёваЕлена Рублёва
Елена Рублёва
Корреспондент
Поиск Пропавший человек Суицид
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Рекомендуем