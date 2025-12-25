«Не верю, что он мертвый»: мать 9 лет ищет пропавшего сына, отвергая версию следствия о суициде

Нина Рыбальченко уже 9 лет в одиночку разыскивает пропавшего при странных обстоятельствах сына. 17 августа 2016 года 19-летний Антон уехал из города Камышина Волгоградской области на дачу, чтобы полить огород, и бесследно исчез. Лишь спустя два года поисков в овраге нашли его останки. По версии следствия, парень покончил с собой, но безутешная мать уверена: ее сына убили или забрали в рабство.

«Я не верю, что он мертвый, а живой ли он, я не знаю. Я верю, что мой сын пропал не просто так. И если он мертв, то не по своей вине. Вот так мы с мамой приходим, беремся с ней за руки и говорим: „Будь ты проклят, обидчик Антона“. Но нет никакой реакции. Когда приходим сюда, есть надежда, что он что-нибудь оставит здесь. Может, какая-то записка будет. Антошка, Антошка, что же ты натворил…» — говорит Нина.