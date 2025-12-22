НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Москве взорвался внедорожник: за рулем был генерал-лейтенант Фанил Сарваров — кадры

Мужчина скончался

129
Автомобиль взорвался прямо под окнами многоквартирного дома

Утром в Москве под окнами многоквартирного дома на улице Ясеневой взорвался автомобиль. Очевидцы отметили, что водитель сел во внедорожник Kia, проехал пару метров и после этого прогремел взрыв на парковке.

Наши коллеги из MSK1.RU ранее сообщили, что мужчина остался жив, но находится в крайне тяжелом состоянии. Однако позже сообщили, что водитель скончался.

Выяснилось, что за рулем внедорожника был начальник управления оперативной подготовки генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

«Следствием отрабатываются различные версии убийства. Одной из них является версия, связанная с организацией преступления украинскими спецслужбами»,  — сообщили MSK1.RU в Следственном комитете.

Известно, что взрывное устройство было установлено под днищем автомобиля. Возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте взрывчатых веществ.

«Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место происшествия, в ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе медицинская и взрывотехническая», — обозначили в следкоме РФ.

Алена Смагина
