«Не имеет больше отношения к сети»: в Рыбинске уволили напавшего на девушку тренера

Мужчина напал на девушку в магазине Рыбинска Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com

Клуб DDX Fitness опубликовал официальное заявление по ситуации с их тренером, напавшим на девушку в продуктовом магазине. Из поста, который опубликован на странице рыбинского представительства компании, следует, что мужчину уволили.

«Наш клуб осведомлен о ситуации, случившейся в одном из магазинов города. Данный тренер не имеет больше никакого отношения к сети клубов DDX Fitness. Мы ценим доверие, которое вы оказываете нам, и прилагаем все усилия для обеспечения безопасной и комфортной атмосферы в нашем клубе. Мы благодарим вас за понимание», — говорится в сообщении.

В клубе добавили, что данному человеку вход в заведение будет закрыт и в качестве посетителя.

Видео инцидента Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.com

Напомним, в соцсетях появилось видео, на котором видно, что в одном из магазинов Рыбинска мужчина напал на девушку. Он ударил ее ногой так, что та упала. Поводом называли то, что пострадавшая якобы помешала его спутнице пройти в дверь.

Жители Рыбинска узнали в нападавшем 33-летнего тренера фитнес-центра DDX Fitness. В комментариях начали писать, что мужчина и на работе ведет себя порой агрессивно. После этого в DDX Fitness сообщили, что проводят внутреннюю проверку.