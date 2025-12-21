НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Помешала пройти в дверь»: в Ярославской области фитнесс-тренер напал на девушку в магазине

«Помешала пройти в дверь»: в Ярославской области фитнесс-тренер напал на девушку в магазине

Полиция начала проверку

1 340
В Рыбинске тренер напал на девушку | Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.ruВ Рыбинске тренер напал на девушку | Источник: Это случилось в Рыбинске / Vk.ru

В Рыбинске тренер напал на девушку

Источник:

Это случилось в Рыбинске / Vk.ru

В Ярославской области по соцсетям разлетелось видео, как мужчина в продуктовом магазине напал на девушку, ударил ее ногой так, что та упала.

«33-летний профессиональный тренер из Рыбинска применил силу против 20-летней девушки. Поводом для агрессии стало то, что пострадавшая якобы помешала его спутнице пройти в дверь, хотя физического контакта не было. После словесной перепалки между девушками мужчина побежал за пострадавшей, сначала попытался схватить ее за волосы, а затем нанес удар ногой в живот», — пишут в соцсетях.

Под постами об этом происшествии люди оставляют сотни комментариев — называют поступок мужчины отвратительным и позорным.

Нападение попало на видео

Источник:

Это случилось в Рыбинске / Vk.ru

«Для женского здоровья такой удар в живот может иметь непоправимые последствия», — сочувствуют девушке.

Жители Рыбинска узнали в нападавшем сотрудника местного фитнесс-клуба DDX Fitness.

«Хожу в DDX уже полгода, часто замечаю этого тренера. По отношению к клиентам данного клуба тоже была агрессия и маты», — написала одна из посетительниц зала.

В DDX Fitness уже прокомментировали ситуацию.

«Мы в курсе произошедшего и уже проводим внутреннюю проверку, по итогам которой примем меры. Мы не приемлем насилие ни в каком виде — ни в зале, ни за его пределами», — заявили в компании.

В полиции сообщили, что происшествие случилось несколько дней назад.

«По факту инцидента проводится проверка сотрудниками МУ МВД России „Рыбинское“», — прокомментировали в пресс-службе регионального УМВД.

Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Рекомендуем