Сколько ЕГЭ придется сдавать: в Минобрнауки назвали правила поступления в ВУЗ. Новости 20 декабря

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 декабря.
Умер актер из сериала «Молодежка»
Народный артист РФ Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Театра им. Вл. Маяковского.
«С прискорбием сообщаем, что на 67-м году жизни после тяжелой болезни от нас ушел народный артист России Анатолий Лобоцкий», — говорится в сообщении театра.
Отмечается, что Лобоцкий умер после продолжительной болезни. Актер несколько лет боролся с раком. О дате прощания театр сообщит дополнительно.
В «Молодежке» Лобоцкий сыграл Станислава, отца главного героя Александра Кострова. В фильмографии актера более 100 ролей в кино.
Звание Заслуженного артиста России получил в 1998 году, а Народного артиста России — в 2013-м. Также был награжден призом за лучшую мужскую роль на фестивале «Виват, кино России!» (2001, за фильм «Зависть богов» (16+)), орденом Дружбы (2019), имел и другие награды и номинации.
Мошенники придумали новую схему с новогодними выплатами
Мошенники в преддверии Нового года активно используют схему с фальшивыми новогодними выплатами для многодетных семей и «подарками» от администрации. Об этом сообщил юрист Иван Курбаков.
«Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации, доплатах к пенсии и так далее», — сказал Курбаков.
Затем злоумышленники сообщают, что для получения социальной помощи необходимо назвать данные карты, на которую будут начислены средства, пишет РИА Новости. Юрист посоветовал быть внимательными и осторожными при получении подобного предложения, а также не передавать никому личные данные и не называть коды из СМС.
Где сильнее всего вырастут страховые пенсии
Сильнее всего страховая пенсия по старости в России в 2026 году вырастет на Чукотке. Она станет на 3,2 тысячи рублей больше.
Страховая пенсия — это ежемесячная денежная выплата для компенсации утраченного дохода. В следующем году ее проиндексируют на 7,6%.
В Ненецком АО выплата увеличится на 2,9 тысячи рублей, а в Магаданской области — на 2,8 тысячи рублей.
Еще примерно на ту же сумму пенсии вырастут на Камчатке, а на 2,7 тысячи — Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, подсчитало РИА Новости.
В десятку также войдут Якутия, Мурманская область и Сахалин (2,5 тысячи рублей), а также Коми (2,4 тысячи).
В каких регионах быстрее всего росли зарплаты
Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке. За последний год они увеличились почти на 40 тысяч рублей. На втором месте оказалась Чукотка с ростом на 28 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнула Магаданская область, где зарплаты выросли на 26 тысяч рублей.
В топ-5 по приросту средних зарплат также вошли Ненецкий автономный округ, где показатель за последний год вырос на 25 тысяч рублей, а также Москва и Забайкальский край — на 20 тысяч рублей.
Далее расположился Сахалин, где зарплаты выросли за год на 19 тысяч рублей. Далее идет Московская область, где показатель увеличился на 17 тысяч, а в Татарстане и Якутии — на 15 тысяч рублей. На девятом месте расположилась Еврейская автономная область — на 14 тысяч рублей, посчитало РИА Новости.
Десятку регионов с самым значительным ростом номинальных зарплат за последние 12 месяцев замыкают Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области (+13 тысяч рублей).
В среднем зарплата в России за последний год выросла на 12 тысяч рублей.
Из-за чего может начаться следующая пандемия
Следующую пандемию могут вызвать гонконгский (H3N2) или птичий (H5N1) грипп в случае преодоления межвидового перехода. Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
«Пандемия гриппа будет, вопрос, когда она будет и насколько интенсивна. Но ставку делают как раз на вирус гриппа A (H3N2) [гонконгский грипп], который уже циркулирует более 50 лет в человеческой популяции, и также на птичий вирус, который имеет гемагглютинин-5», — сказала Малинникова.
По ее словам, за ними ведется особое наблюдение. Чтобы избежать заражения, врач призвала соблюдать все требования санэпидрежима: носить маски в местах большого скопления людей и обязательно прививаться. Подробнее о заболевании рассказали в отдельном материале.
За что пенсионеры рискуют лишиться половины пенсии
Пенсии граждан, как и другие доходы, могут удерживаться для погашения долгов. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Пенсия является доходом гражданина, и если существует долг, то по решению суда из пенсии тоже могут быть удержаны средства», — сказал Нилов.
По общим правилам, списывать могут до 50% от пенсионных выплат. В отдельных случаях удержание может достигать 70%, отметил депутат. Речь идет об алиментах несовершеннолетнему и компенсации за нанесенный вред здоровью по решению суда. Какие есть исключения из правил, можно почитать здесь.
На трассе смерти Тюмень — Омск разбился автобус с детьми
В Омской области произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом. Шесть человек погибли, еще несколько пострадали, среди них есть дети.
По предварительным данным, от полученных травм в карете скорой медицинской помощи скончался водитель автобуса, а пять его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда медиков.
«Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. По оперативным данным, шесть человек погибли. Травмированы восемь человек, из них два ребенка», — доложили в МЧС Омской области.
Трасса Тюмень — Омск считается одной из самых опасных в России из-за высокой интенсивности движения и недостаточной ширины проезжей части.
В Госдуме предложили расширить круг получателей единого пособия на детей
Предельный размер среднедушевого дохода для назначения единого пособия на детей и беременных женщин с низкими доходами нужно повысить. С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Законопроект уже направлен в правительство РФ.
В пояснительной записке указано, что право на пособие будет возникать, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум, установленный по месту проживания заявителя.
По словам Останиной, текущий порог дохода лишает пособий десятки тысяч семей, а в 2026–2027 годах его смогут получить лишь около 30% всех детей в России, что равняется примерно 10 миллионам.
В России резко вырастут цены на алкоголь
С 1 января 2026 года в России вырастет минимальная розничная цена на алкоголь. Соответствующий приказ опубликовал Минфин.
Что изменится:
минимальная цена водки вырастет с 349 до 409 рублей за 0,5 л;
бренди — с 472 рублей до 605 рублей за 0,5 л;
коньяка — с 651 рубля до 755 рублей за 0,5 л.
Во всех случаях речь идет о розничных ценах. Отдельно приказ регулирует отпускные цены — они чуть ниже. Для водки это 337 рублей, для бренди — 457 рублей, а для коньяка — 546 рублей.
Мужчина зарезал девушку в Дубае и сбежал в Россию
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, обвиняемого в убийстве девушки, совершенном в Объединенных Арабских Эмиратах. Ее тело обнаружили в отеле в Дубае.
«Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу во взаимодействии с правоохранительными органами Объединенных Арабских Эмиратов установлен обвиняемый в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 25-летней девушки, тело которой было обнаружено в отеле в городе Дубае. Им оказался 41-летний гражданин РФ», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Погибшая работала стюардессой, пишет SHOT. По версии следствия, мужчина преследовал девушку с 17 по 18 декабря 2025 года. Ранее они состояли в отношениях. По данным Baza, мужчина специально прилетел за ней и нашел отель, в который она заселилась. Затем он пришел к ней в номер и нанес не менее 15 ударов ножом.
После этого мужчина покинул страну. Его задержали, когда он вернулся в Санкт-Петербург. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте обвиняемого.
До знакомства с убитой у мужчины за спиной были неудачный брак и судимость за наркотики. Между ними вспыхнул бурный роман. Конфликт в паре начался из-за того, что девушка хотела летать на частных джетах, мужчина же был против, ассоциируя эту работу с эскортом.
По данным «Фонтанки», выслеживать девушку в Дубае ему помогал его друг — судебный пристав из Петербурга. Как пишет издание, обвиняемый начал искать варианты отправки на СВО. Но уголовный розыск не дал ему получить «добро».
Сколько экзаменов придётся сдавать для поступления в ВУЗ
В российские вузы можно будет поступать, предъявив результаты только трех ЕГЭ. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
«На всех направлениях подготовки и специальностях конкурс будет проводиться по трем результатам Единого государственного экзамена», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».
Количество вступительных испытаний не изменится, подчеркнул министр. По словам Фалькова, инициативы добавить четвертый ЕГЭ, которые были у ряда технических вузов, не получили поддержки.