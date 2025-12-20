Сколько ЕГЭ придется сдавать: в Минобрнауки назвали правила поступления в ВУЗ. Новости 20 декабря

Университеты просили поднять планку для студентов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 декабря.

Умер актер из сериала «Молодежка»

Народный артист РФ Анатолий Лобоцкий умер на 67-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Театра им. Вл. Маяковского.

«С прискорбием сообщаем, что на 67-м году жизни после тяжелой болезни от нас ушел народный артист России Анатолий Лобоцкий», — говорится в сообщении театра.

Отмечается, что Лобоцкий умер после продолжительной болезни. Актер несколько лет боролся с раком. О дате прощания театр сообщит дополнительно.

В «Молодежке» Лобоцкий сыграл Станислава, отца главного героя Александра Кострова. В фильмографии актера более 100 ролей в кино.

Звание Заслуженного артиста России получил в 1998 году, а Народного артиста России — в 2013-м. Также был награжден призом за лучшую мужскую роль на фестивале «Виват, кино России!» (2001, за фильм «Зависть богов» (16+)), орденом Дружбы (2019), имел и другие награды и номинации.

Мошенники придумали новую схему с новогодними выплатами

Мошенники в преддверии Нового года активно используют схему с фальшивыми новогодними выплатами для многодетных семей и «подарками» от администрации. Об этом сообщил юрист Иван Курбаков.

«Перед Новым годом мошенники сообщают гражданам о новогодних выплатах многодетным семьям, подарках от администрации, доплатах к пенсии и так далее», — сказал Курбаков.

Затем злоумышленники сообщают, что для получения социальной помощи необходимо назвать данные карты, на которую будут начислены средства, пишет РИА Новости. Юрист посоветовал быть внимательными и осторожными при получении подобного предложения, а также не передавать никому личные данные и не называть коды из СМС.

Где сильнее всего вырастут страховые пенсии

Сильнее всего страховая пенсия по старости в России в 2026 году вырастет на Чукотке. Она станет на 3,2 тысячи рублей больше.

Страховая пенсия — это ежемесячная денежная выплата для компенсации утраченного дохода. В следующем году ее проиндексируют на 7,6%.

В Ненецком АО выплата увеличится на 2,9 тысячи рублей, а в Магаданской области — на 2,8 тысячи рублей.

Еще примерно на ту же сумму пенсии вырастут на Камчатке, а на 2,7 тысячи — Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО, подсчитало РИА Новости.

В десятку также войдут Якутия, Мурманская область и Сахалин (2,5 тысячи рублей), а также Коми (2,4 тысячи).

В каких регионах быстрее всего росли зарплаты

Быстрее всего средние зарплаты в России растут на Камчатке. За последний год они увеличились почти на 40 тысяч рублей. На втором месте оказалась Чукотка с ростом на 28 тысяч рублей. Тройку лидеров замкнула Магаданская область, где зарплаты выросли на 26 тысяч рублей.

В топ-5 по приросту средних зарплат также вошли Ненецкий автономный округ, где показатель за последний год вырос на 25 тысяч рублей, а также Москва и Забайкальский край — на 20 тысяч рублей.

Далее расположился Сахалин, где зарплаты выросли за год на 19 тысяч рублей. Далее идет Московская область, где показатель увеличился на 17 тысяч, а в Татарстане и Якутии — на 15 тысяч рублей. На девятом месте расположилась Еврейская автономная область — на 14 тысяч рублей, посчитало РИА Новости.

Десятку регионов с самым значительным ростом номинальных зарплат за последние 12 месяцев замыкают Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области (+13 тысяч рублей).

В среднем зарплата в России за последний год выросла на 12 тысяч рублей.

Из-за чего может начаться следующая пандемия

Следующую пандемию могут вызвать гонконгский (H3N2) или птичий (H5N1) грипп в случае преодоления межвидового перехода. Об этом сообщила доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Пандемия гриппа будет, вопрос, когда она будет и насколько интенсивна. Но ставку делают как раз на вирус гриппа A (H3N2) [гонконгский грипп], который уже циркулирует более 50 лет в человеческой популяции, и также на птичий вирус, который имеет гемагглютинин-5», — сказала Малинникова.

По ее словам, за ними ведется особое наблюдение. Чтобы избежать заражения, врач призвала соблюдать все требования санэпидрежима: носить маски в местах большого скопления людей и обязательно прививаться. Подробнее о заболевании рассказали в отдельном материале.

За что пенсионеры рискуют лишиться половины пенсии

Пенсии граждан, как и другие доходы, могут удерживаться для погашения долгов. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Пенсия является доходом гражданина, и если существует долг, то по решению суда из пенсии тоже могут быть удержаны средства», — сказал Нилов.

По общим правилам, списывать могут до 50% от пенсионных выплат. В отдельных случаях удержание может достигать 70%, отметил депутат. Речь идет об алиментах несовершеннолетнему и компенсации за нанесенный вред здоровью по решению суда. Какие есть исключения из правил, можно почитать здесь.



На трассе смерти Тюмень — Омск разбился автобус с детьми

В Омской области произошло смертельное ДТП с пассажирским автобусом. Шесть человек погибли, еще несколько пострадали, среди них есть дети.

От автобуса не осталось живого места Источник: Омская полиция / Telegram

По предварительным данным, от полученных травм в карете скорой медицинской помощи скончался водитель автобуса, а пять его пассажиров скончались на месте происшествия до приезда медиков.

Не все участники аварии выжили Источник: Омская полиция / Telegram

«Сотрудники МЧС России деблокировали пострадавших. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи. По оперативным данным, шесть человек погибли. Травмированы восемь человек, из них два ребенка», — доложили в МЧС Омской области.

Трасса Тюмень — Омск считается одной из самых опасных в России из-за высокой интенсивности движения и недостаточной ширины проезжей части.

В Госдуме предложили расширить круг получателей единого пособия на детей

Предельный размер среднедушевого дохода для назначения единого пособия на детей и беременных женщин с низкими доходами нужно повысить. С такой инициативой выступила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Законопроект уже направлен в правительство РФ.

В пояснительной записке указано, что право на пособие будет возникать, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5-кратный прожиточный минимум, установленный по месту проживания заявителя.

По словам Останиной, текущий порог дохода лишает пособий десятки тысяч семей, а в 2026–2027 годах его смогут получить лишь около 30% всех детей в России, что равняется примерно 10 миллионам.

В России резко вырастут цены на алкоголь

С 1 января 2026 года в России вырастет минимальная розничная цена на алкоголь. Соответствующий приказ опубликовал Минфин.

Что изменится:

минимальная цена водки вырастет с 349 до 409 рублей за 0,5 л;

бренди — с 472 рублей до 605 рублей за 0,5 л;

коньяка — с 651 рубля до 755 рублей за 0,5 л.

Во всех случаях речь идет о розничных ценах. Отдельно приказ регулирует отпускные цены — они чуть ниже. Для водки это 337 рублей, для бренди — 457 рублей, а для коньяка — 546 рублей.

Мужчина зарезал девушку в Дубае и сбежал в Россию

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, обвиняемого в убийстве девушки, совершенном в Объединенных Арабских Эмиратах. Ее тело обнаружили в отеле в Дубае.

«Следственными органами ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу во взаимодействии с правоохранительными органами Объединенных Арабских Эмиратов установлен обвиняемый в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 25-летней девушки, тело которой было обнаружено в отеле в городе Дубае. Им оказался 41-летний гражданин РФ», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Погибшая работала стюардессой, пишет SHOT. По версии следствия, мужчина преследовал девушку с 17 по 18 декабря 2025 года. Ранее они состояли в отношениях. По данным Baza, мужчина специально прилетел за ней и нашел отель, в который она заселилась. Затем он пришел к ней в номер и нанес не менее 15 ударов ножом.

После этого мужчина покинул страну. Его задержали, когда он вернулся в Санкт-Петербург. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте обвиняемого.

До знакомства с убитой у мужчины за спиной были неудачный брак и судимость за наркотики. Между ними вспыхнул бурный роман. Конфликт в паре начался из-за того, что девушка хотела летать на частных джетах, мужчина же был против, ассоциируя эту работу с эскортом.

По данным «Фонтанки», выслеживать девушку в Дубае ему помогал его друг — судебный пристав из Петербурга. Как пишет издание, обвиняемый начал искать варианты отправки на СВО. Но уголовный розыск не дал ему получить «добро».

Сколько экзаменов придётся сдавать для поступления в ВУЗ

В российские вузы можно будет поступать, предъявив результаты только трех ЕГЭ. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«На всех направлениях подготовки и специальностях конкурс будет проводиться по трем результатам Единого государственного экзамена», — сказал министр в эфире телеканала «Россия 24».