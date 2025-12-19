НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В подмосковном пансионате насмерть отравили пенсионеров. Что известно о трагедии

СК возбудил уголовное дело

В частном пансионате «Долгожитель» в Ленинском городском округе Подмосковья отравились насмерть три человека, еще 15 постояльцев госпитализировали. Об этом сообщил Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщили в Домодедовской больнице, у пострадавших острая кишечная инфекция, еще 55 человек осматривают врачи. В пансионате работают медицинские работники и специалисты Роспотребнадзора, чтобы выяснить причины отравления и проверить состояние других постояльцев.

Состояние пострадавших разнится: от средней тяжести до тяжелого. Как пишет телеграм-канал Baza, все они — люди преклонного возраста с острыми кишечными инфекциями.

При этом стоимость проживания в пансионате может достигать 7500 рублей в сутки. Минимальная цена — 2000 рублей в сутки. Пожилым людям обещают круглосуточных сиделок, регулярную уборку в комнатах, частую стирку и глажку вещей. Пансионат готов принимать постояльцев с тяжелыми болезнями, лежачих и страдающих деменцией.

Гость
36 минут
ПФР рад
Гость
1 час
Это проделки запада, которые смеются над Русскими людьми,))) Это так государство заботится ☝️ о пенсионерах и инвалидах, какая рыба такая и страна гнилая)))))
