В подмосковном пансионате насмерть отравили пенсионеров. Что известно о трагедии

В частном пансионате в Подмосковье отравились насмерть три человека Источник: pansionat-dolgozhitel.ru

В частном пансионате «Долгожитель» в Ленинском городском округе Подмосковья отравились насмерть три человека, еще 15 постояльцев госпитализировали. Об этом сообщил Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Как сообщили в Домодедовской больнице, у пострадавших острая кишечная инфекция, еще 55 человек осматривают врачи. В пансионате работают медицинские работники и специалисты Роспотребнадзора, чтобы выяснить причины отравления и проверить состояние других постояльцев.

Следственный комитет возбудил уголовное дело Источник: СК Подмосковья / Telegram

Состояние пострадавших разнится: от средней тяжести до тяжелого. Как пишет телеграм-канал Baza, все они — люди преклонного возраста с острыми кишечными инфекциями.