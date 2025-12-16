Целью была учительница. Что известно о нападении в подмосковной школе, где ученик зарезал 11-летнего мальчика

Рассказываем, что известно о резне в Успенской школе в Подмосковье к этой минуте Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Во вторник, 16 декабря, около 9 часов утра в Подмосковье 15-летний Тимофей К. ворвался в школу с ножом. Он убил 10-летнего мальчика, а всё происходящее снял на видео.

Поначалу подросток встретил группу школьников с учителем и стал угрожать им ножом. Парня пытался остановить охранник, но тот распылил баллончик и ударил охранника ножом. После он догнал убегающего четвероклассника и расправился с ним. Поняв, что жертва мертва, он сделал селфи на фоне погибшего.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В школу Тимофей пришел в белой футболке с надписью No Lives Matter («Ничья жизнь не важна». — Прим. ред.). В тайнике подростка силовики обнаружили пистолет и каску, исписанные экстремистскими лозунгами, а также предмет, похожий на самодельную взрывчатку.

Сообщается, что к убийству он мог готовиться на протяжении нескольких дней. За это время подросток написал текст на 11 страниц о ненависти к некоторым людям и прислал его одноклассникам.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

По словам родителей убийцы, ребенок рос нормальным. Они рассказали «Москве 24», что он, как и многие сверстники, увлекался компьютерными играми. Каких-то странностей в его поведении они не замечали.

Как рассказали очевидцы, всё случилось очень быстро. Сначала на место нападения приехали полиция и скорая помощь, детей начали выводить из школы. После стали приезжать родители учеников, которых не могли вывести через двери и пытались достать через окна. Более 100 школьников укрылись в соседнем спорткомплексе.

Главное следственное управление СК по Московской области возбудило уголовное дело по статье о приготовлении к преступлению и убийстве малолетнего (статья 105 УК РФ, часть 3 статьи 30, часть 2 статьи 105 УК РФ). Подростка доставили в следственный отдел.

Родители пытались эвакуировать детей через окна Источник: Осторожно, Москва / T.me

Пострадавший 32-летний охранник выжил. Как сообщает 360.ru, его доставили с ножевыми ранениями и химическими ожогами лица.

Всё, что известно о жутком инциденте в школе, мы собираем в нашей онлайн-трансляции. Посмотрите также первые кадры ЧП.