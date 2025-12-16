Бизнес-джет потерпел крушение в Мексике — есть погибшие. Кадры последних минут самолета

На месте работают оперативные службы Источник: Shot

Бизнес-джет потерпел крушение вблизи международного аэропорта города Толуки в Мексике. Во время падения самолет врезался в ангары, после чего начался пожар. Об этом сообщает газета Milenio.

По данным издания, воздушное судно упало неподалеку от аэропорта в штате Мехико. После удара о землю произошло возгорание, над местом происшествия поднялся густой столб черного дыма.

Как сообщила служба гражданской защиты Мехико, всего на борту находились восемь пассажиров и два члена экипажа, минимум шестеро погибли. На месте происшествия продолжается работа. Причины авиакатастрофы в настоящее время выясняются.

Как отмечает Milenio, инцидент произошел при подлете к аэропорту. Согласно истории полетов, крушение потерпел самолет типа Cessna Citation III с бортовым номером XA-PRO, который вылетел из города Акапулько (штат Герреро) и направлялся в Толуку.