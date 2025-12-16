НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Смыло под мост вместе с байком: россиянка погибла во время наводнения на Бали

Смыло под мост вместе с байком: россиянка погибла во время наводнения на Бали

Тело девушки еще находится в Индонезии

Ксении было 30 лет

Уроженка Свердловской области Ксения Козырина погибла во время наводнения на Бали. Сейчас родственники девушки ищут средства, чтобы доставить тело на родину. Пост об этом в соцсетях опубликовала родственница Ксении.

Как сообщили в индонезийской полиции, тело девушки обнаружили ранним утром воскресенья под мостом в районе Северной Куты. Предположительно, Ксения потеряла управление скутером, пытаясь проехать через затопленный участок.

«Женщину вместе с транспортным средством унесло течением под мост. Мы провели все необходимые процедуры и координировали действия с соответствующими ведомствами и консульской службой», — заявил глава полиции округа Бадунг Ариф Батубара.

Тело нашли около 04:40 утра, когда уровень воды начал снижаться. Поисковая операция длилась несколько часов. Наводнения на Бали произошли из-за сильных дождей. Особенно пострадали район Бадунг и город Денпасар.

Девушка родом из Ревды Свердловской области. Позже она поступила в Санкт-Петербург и переехала из родного города. На Бали уехала, чтобы «перезимовать».

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Бали Наводнение Девушка Смерть
