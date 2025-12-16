Смыло под мост вместе с байком: россиянка погибла во время наводнения на Бали

Уроженка Свердловской области Ксения Козырина погибла во время наводнения на Бали. Сейчас родственники девушки ищут средства, чтобы доставить тело на родину. Пост об этом в соцсетях опубликовала родственница Ксении.
Как сообщили в индонезийской полиции, тело девушки обнаружили ранним утром воскресенья под мостом в районе Северной Куты. Предположительно, Ксения потеряла управление скутером, пытаясь проехать через затопленный участок.
«Женщину вместе с транспортным средством унесло течением под мост. Мы провели все необходимые процедуры и координировали действия с соответствующими ведомствами и консульской службой», — заявил глава полиции округа Бадунг Ариф Батубара.
Тело нашли около 04:40 утра, когда уровень воды начал снижаться. Поисковая операция длилась несколько часов. Наводнения на Бали произошли из-за сильных дождей. Особенно пострадали район Бадунг и город Денпасар.
Девушка родом из Ревды Свердловской области. Позже она поступила в Санкт-Петербург и переехала из родного города. На Бали уехала, чтобы «перезимовать».