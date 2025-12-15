Синдром отличницы, авиация и математика. Что известно об учительнице, на которую напали в петербургской школе

Молодой учительнице 29 лет Источник: соцсети

Учительница школы № 191 Красногвардейского района, на которую утром 15 декабря, по предварительным данным, напал ученик, работает в этом учебном заведении не меньше четырех лет. Это следует из информации, размещенной на сайте школы. Подробности — в материале «Фонтанки».

Пострадавшая 29-летняя преподавательница математики, судя по данным из открытых источников, увлекается авиацией. Около семи лет назад она получила высшее образование по специальности, связанной с перевозками на воздушном транспорте. Дальше девушка продолжила обучение в сфере транспортных процессов. После этого она прошла профессиональную подготовку и получила педагогическое образование.

Сама учительница писала, что в детстве у нее был синдром отличницы. Главной ее целью было успешно завершить учебный год и получить много пятерок. Девушка отмечала, что обучение математике в юном возрасте очень важно, ведь именно в это время, по мнению учительницы, необходимо развивать логику и абстрактное мышление.

Об ученике известно, что он с детства увлекается шахматами и даже занимал призовые места на районных соревнованиях.

Нападение произошло утром 15 декабря в одном из учебных заведений Красногвардейского района Санкт-Петербурга. По предварительным данным, всё случилось в начале восьмого утра, когда ученик по договорённости с преподавателем пришёл в школу на Белорусской улице, чтобы исправить оценку за контрольную работу. Когда учительница отвернулась, подросток ранил её ножом.