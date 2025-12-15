Хотел исправить оценки, но вонзил нож в спину: в Петербурге девятиклассник напал на учительницу — кадры

В Санкт-Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу, когда пришел исправлять утром контрольную. Об этом пишут наши коллеги из «Фонтанки».
«Нападение на учительницу школы в Красногвардейском районе Петербурга произошло до начала уроков», — сообщают наши коллеги.
По предварительной информации, школьник пришел исправлять оценку за контрольную работу по договоренности с учителем. Когда преподавательница повернулась к подростку спиной, он ранил ее ножом.
Педагога госпитализировали с резаными ранами спины. Ее состояние уточняется. Наши коллеги из «Фонтанки» сообщают, что школьник тоже находится в больнице — предварительно, он сам причинил себе вред. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Проверку начала прокуратура Красногвардейского района.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об образовании, а также об охранной деятельности», — сообщили в ведомстве.