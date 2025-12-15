Хотел исправить оценки, но вонзил нож в спину: в Петербурге девятиклассник напал на учительницу — кадры

Учительницу и школьника увезли на скорой в больницу Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Санкт-Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу, когда пришел исправлять утром контрольную. Об этом пишут наши коллеги из «Фонтанки».

«Нападение на учительницу школы в Красногвардейском районе Петербурга произошло до начала уроков», — сообщают наши коллеги.

По предварительной информации, школьник пришел исправлять оценку за контрольную работу по договоренности с учителем. Когда преподавательница повернулась к подростку спиной, он ранил ее ножом.

Педагога госпитализировали с резаными ранами спины. Ее состояние уточняется. Наши коллеги из «Фонтанки» сообщают, что школьник тоже находится в больнице — предварительно, он сам причинил себе вред. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Экстренные службы прибыли к школе № 191 в Красногвардейском районе Петербурга Источник: Фонтанка.ру

Источник: Фонтанка.ру

Проверку начала прокуратура Красногвардейского района.