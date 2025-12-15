НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Хотел исправить оценки, но вонзил нож в спину: в Петербурге девятиклассник напал на учительницу — кадры

Хотел исправить оценки, но вонзил нож в спину: в Петербурге девятиклассник напал на учительницу — кадры

Инцидент случился до начала уроков

401
Учительницу и школьника увезли на скорой в больницу | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUУчительницу и школьника увезли на скорой в больницу | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Учительницу и школьника увезли на скорой в больницу

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В Санкт-Петербурге девятиклассник напал с ножом на учительницу, когда пришел исправлять утром контрольную. Об этом пишут наши коллеги из «Фонтанки».

«Нападение на учительницу школы в Красногвардейском районе Петербурга произошло до начала уроков», — сообщают наши коллеги.

По предварительной информации, школьник пришел исправлять оценку за контрольную работу по договоренности с учителем. Когда преподавательница повернулась к подростку спиной, он ранил ее ножом.

Педагога госпитализировали с резаными ранами спины. Ее состояние уточняется. Наши коллеги из «Фонтанки» сообщают, что школьник тоже находится в больнице — предварительно, он сам причинил себе вред. Все обстоятельства случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Экстренные службы прибыли к школе № 191 в Красногвардейском районе Петербурга | Источник: Фонтанка.руЭкстренные службы прибыли к школе № 191 в Красногвардейском районе Петербурга | Источник: Фонтанка.ру

Экстренные службы прибыли к школе № 191 в Красногвардейском районе Петербурга

Источник:

Фонтанка.ру

Источник:

Фонтанка.ру

Проверку начала прокуратура Красногвардейского района.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка действиям должностных лиц на предмет соблюдения требований законодательства об образовании, а также об охранной деятельности», — сообщили в ведомстве.

Алена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Школа Нож Нападение Подросток Учитель Полиция Прокуратура
Комментарии
3
Гость
35 минут
делаю ставку не на красное и не на зеро
Гость
28 минут
Нельзя уже ни к кому спиной поворачиваться и надо досматривать полностью уже при входе в школу учеников, слишком много инцидентов подобных
Гость
