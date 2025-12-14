За 3 часа сбили 94 штуки. Россию массово атаковали БПЛА: главное

Фото — случайная иллюстрация Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В ночь на 14 декабря ВСУ массово атаковали Россию беспилотниками. Собрали главную информацию о происшествиях.

Временные ограничения ввели в аэропортах Ярославля, Иваново и в Пулково. В Пулково их позднее скорректировали: прием и выпуск самолетов начали осуществлять по согласованию с соответствующими органами.

Режим беспилотной опасности, среди прочего, вводили в Чечне, Ленинградской области и Кабардино-Балкарии.

В Краснодарском крае ночь отметилась разрушениями. По данным местного оперштаба, сначала обломки БПЛА упали по двум адресам в поселке Афипском.

«По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму — в частном доме выбило окна», — рассказали в оперштабе.

Затем обломки БПЛА повредили еще несколько домов всё в том же поселке Афипском.

«Во всех случаях пострадавших среди жителей нет. На местах работают специальные и экстренные службы», — говорится в сообщении.

В Урюпинске из-за атаки началось возгорание на нефтебазе. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

«В результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента. Проводится эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов, развернут ПВР в МУП „Урюпинская гостиница“. По предварительным данным, пострадавших нет», — объяснил губернатор региона Андрей Бочаров.