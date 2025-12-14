НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
За 3 часа сбили 94 штуки. Россию массово атаковали БПЛА: главное

За 3 часа сбили 94 штуки. Россию массово атаковали БПЛА: главное

На Кубани не обошлось без разрушений

571
Фото — случайная иллюстрация | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Фото — случайная иллюстрация

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

В ночь на 14 декабря ВСУ массово атаковали Россию беспилотниками. Собрали главную информацию о происшествиях.

Временные ограничения ввели в аэропортах Ярославля, Иваново и в Пулково. В Пулково их позднее скорректировали: прием и выпуск самолетов начали осуществлять по согласованию с соответствующими органами.

Режим беспилотной опасности, среди прочего, вводили в Чечне, Ленинградской области и Кабардино-Балкарии.

В Краснодарском крае ночь отметилась разрушениями. По данным местного оперштаба, сначала обломки БПЛА упали по двум адресам в поселке Афипском.

«По одному из адресов фрагменты БПЛА вызвали возгорание в огороде частного домовладения, пламя оперативно потушили. По второму — в частном доме выбило окна», — рассказали в оперштабе.

Затем обломки БПЛА повредили еще несколько домов всё в том же поселке Афипском.

«Во всех случаях пострадавших среди жителей нет. На местах работают специальные и экстренные службы», — говорится в сообщении.

В Урюпинске из-за атаки началось возгорание на нефтебазе. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

«В результате падения обломков БПЛА зафиксирован очаг возгорания на нефтебазе. Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента. Проводится эвакуация жителей прилегающих к нефтебазе домов, развернут ПВР в МУП „Урюпинская гостиница“. По предварительным данным, пострадавших нет», — объяснил губернатор региона Андрей Бочаров.

В Минобороны в ночь на 14 декабря отчитались, что только за три часа над регионами России были сбиты 94 украинских БПЛА.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
БПЛА Атака ВСУ Кубань Пулково
