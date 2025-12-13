Беспилотники попали в жилой дом в Саратове. Погибли люди

В доме случился пожар Источник: Baza / Telegram

Беспилотники атаковали Саратовскую область. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин. Один из дронов попал в жилой дом, разрушены несколько квартир, два человека погибли. В результате обстрела повреждения получили детский сад и больница.

«В ходе атаки также были выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было. Администрация города в оперативном режиме произведет замену», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

На месте работают экстренные службы. Специалисты осматривают разрушения и вскоре приступят к восстановлению квартир.

Фото с места ЧП Источник: Роман Бусаргин / Telegram

«Пока специалисты проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности в одном из подъездов, для жителей организован пункт временного размещения. Все основные работы планируется завершить в течение дня», — сообщил Роман Бусаргин.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.