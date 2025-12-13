Беспилотники попали в жилой дом в Саратове. Погибли люди

Беспилотники атаковали Саратовскую область. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин. Один из дронов попал в жилой дом, разрушены несколько квартир, два человека погибли. В результате обстрела повреждения получили детский сад и больница.
«В ходе атаки также были выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было. Администрация города в оперативном режиме произведет замену», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
На месте работают экстренные службы. Специалисты осматривают разрушения и вскоре приступят к восстановлению квартир.
«Пока специалисты проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности в одном из подъездов, для жителей организован пункт временного размещения. Все основные работы планируется завершить в течение дня», — сообщил Роман Бусаргин.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.