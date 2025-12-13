НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Атаки БПЛА Беспилотники попали в жилой дом в Саратове. Погибли люди

Беспилотники попали в жилой дом в Саратове. Погибли люди

Пострадали садик и больница

445
В доме случился пожар | Источник: Baza / TelegramВ доме случился пожар | Источник: Baza / Telegram

В доме случился пожар

Источник:

Baza / Telegram

Беспилотники атаковали Саратовскую область. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин. Один из дронов попал в жилой дом, разрушены несколько квартир, два человека погибли. В результате обстрела повреждения получили детский сад и больница.

«В ходе атаки также были выбиты несколько стеклопакетов в детском саду и поликлинике. Детей и пациентов в тот момент в учреждениях не было. Администрация города в оперативном режиме произведет замену», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

На месте работают экстренные службы. Специалисты осматривают разрушения и вскоре приступят к восстановлению квартир.

Фото с места ЧП | Источник: Роман Бусаргин / TelegramФото с места ЧП | Источник: Роман Бусаргин / Telegram

Фото с места ЧП

Источник:

Роман Бусаргин / Telegram

«Пока специалисты проводят необходимые мероприятия для обеспечения безопасности в одном из подъездов, для жителей организован пункт временного размещения. Все основные работы планируется завершить в течение дня», — сообщил Роман Бусаргин.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
БПЛА Погибший Атака
Комментарии
1
Гость
29 минут
А можно при этом писать адрес дома? Чтобы хотя бы знать, КУДА не подходить? И не живут ли там твои родственники. Если это - тайна, то не нужно вообще сообщать эту "половинную" информацию. Меньше знаешь - крепче спишь! И ещё: зачем включать сирены населению на всю ночь? Этому населению деваться некуда. Или эвакуируйте город, или не заставляйте бодрствовать по ночам. А то утром попадёте к невыспавшемуся хирургу или таксисту. Спасла эта сирена хоть одного человека?
Читать все комментарии
Гость
