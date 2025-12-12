Беспилотник влетел в многоэтажку в Твери: несколько квартир уничтожены, люди попали в больницу. Кадры

Жителей дома эвакуируют (фото носит иллюстративный характер) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В ночь на 12 декабря беспилотники атаковали регионы России. В Тверской области дрон влетел в жилой дом и уничтожил несколько квартир. Несколько человек пострадало.

Источник: Shot / Telegram

По данным Telegram-канала Shot, беспилотник врезался в первые этажи многоэтажки. Повреждено минимум четыре квартиры. После удара внутри дома начался пожар. Как видно на кадрах, помещения получили большие повреждения. Обломки здания побили автомобили на парковке.

Источник: Shot / Telegram

Как сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев, шесть взрослых и одного ребенка с травмами доставили больницу. Жителей дома эвакуируют.

Кроме того, один беспилотник летел на Москву. Его уничтожили средства ПВО. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

На момент публикации временно ограничена работа аэропортов Калуга, Волгоград, Владикавказ, Грозный, Магас, Ярославль, сообщает Росавиация.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свои имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.