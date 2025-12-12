НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как 0

3 м/c,

с-з.

 739мм 93%
Подробнее
0 Пробки
USD 79,34
EUR 92,94
Экопроекты российских компаний
Новое кладбище
«Умные решения»
Отменят троллейбусы
Нет интернета
Отключение отопления
Отражена атака БПЛА
Почему «Локомотив» проигрывает
Льготы на платные парковки
Происшествия Беспилотник влетел в многоэтажку в Твери: несколько квартир уничтожены, люди попали в больницу. Кадры

Беспилотник влетел в многоэтажку в Твери: несколько квартир уничтожены, люди попали в больницу. Кадры

Внутри дома начался пожар

625
Жителей дома эвакуируют (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЖителей дома эвакуируют (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Жителей дома эвакуируют (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В ночь на 12 декабря беспилотники атаковали регионы России. В Тверской области дрон влетел в жилой дом и уничтожил несколько квартир. Несколько человек пострадало.

Источник: Shot / TelegramИсточник: Shot / Telegram
Источник:

Shot / Telegram

По данным Telegram-канала Shot, беспилотник врезался в первые этажи многоэтажки. Повреждено минимум четыре квартиры. После удара внутри дома начался пожар. Как видно на кадрах, помещения получили большие повреждения. Обломки здания побили автомобили на парковке.

Источник: Shot / TelegramИсточник: Shot / Telegram
Источник:

Shot / Telegram

Как сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев, шесть взрослых и одного ребенка с травмами доставили больницу. Жителей дома эвакуируют.

Кроме того, один беспилотник летел на Москву. Его уничтожили средства ПВО. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин.

На момент публикации временно ограничена работа аэропортов Калуга, Волгоград, Владикавказ, Грозный, Магас, Ярославль, сообщает Росавиация.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект: жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе — покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Дрон Тверь Атака Многоэтажка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Вся зарплата расписана под платежи». Россиянин с доходом почти в 200 тысяч — о жизни в кредит
Анонимный автор
Мнение
«Получают 40 тысяч и ничего не хотят менять». Мать двоих детей — о вечно ноющих людях с низкой зарплатой
Анонимный автор
Мнение
«Грозит заражением крови». Женщину с замершей беременностью направили на аборт, но врач сказала, что это грех
Екатерина Цой
Корреспондент VLADIVOSTOK1.RU
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
«Самая комфортная страна». Архитектор семь лет странствовал и выяснил, где вне Руси жить хорошо
Илья Морозов
Путешественник
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление