Десятки БПЛА атаковали Москву. В столице закрыли все аэропорты

Рейсы перенаправили в Пулково

554
Фото носит иллюстративный характер

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В ночь на 11 декабря БПЛА массово атаковали Москву. В столице закрыли аэропорты, а мэр Сергей Собянин регулярно отчитывался о новых дронах, сбитых на пути к городу. Собрали главное о ситуации.

Из телеграм-канала Собянина известно уже о 29 уничтоженных БПЛА.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — подчеркнул мэр.

Закрыты все аэропорты столицы. Последним закрыли Жуковский. Всего отменили, задержали или перенаправили более сотни рейсов. Самолеты, перенаправленные из Москвы, начал принимать аэропорт Пулково.

«Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, а пассажирам задержанных рейсов предоставляется обслуживание по правилам, на территории доступны игровые зоны, комната матери и ребенка, медпункт», — сообщили в аэропорту Внуково.

Всю информацию в режиме онлайн собирают наши коллеги из MSK1.RU.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

ПО ТЕМЕ
Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Корреспондент оперативной редакции
