Десятки БПЛА атаковали Москву. В столице закрыли все аэропорты

В ночь на 11 декабря БПЛА массово атаковали Москву. В столице закрыли аэропорты, а мэр Сергей Собянин регулярно отчитывался о новых дронах, сбитых на пути к городу. Собрали главное о ситуации.
Из телеграм-канала Собянина известно уже о 29 уничтоженных БПЛА.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — подчеркнул мэр.
Закрыты все аэропорты столицы. Последним закрыли Жуковский. Всего отменили, задержали или перенаправили более сотни рейсов. Самолеты, перенаправленные из Москвы, начал принимать аэропорт Пулково.
«Все службы аэропорта работают в усиленном режиме, а пассажирам задержанных рейсов предоставляется обслуживание по правилам, на территории доступны игровые зоны, комната матери и ребенка, медпункт», — сообщили в аэропорту Внуково.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон: завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;
какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…
Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.