Оставила все документы и телефон дома: в Москве загадочно исчезла модель — она не выходит на связь уже две недели

У девушки был таинственный ухажер

Девушка рассталась с парнем перед пропажей

В Москве пропала 33-летняя модель из Краснодарского края Анжелика Тартанова. Девушка не выходила на связь с близкими с конца ноября. Рассказываем все, что известно о загадочном исчезновении.

Что известно о пропавшей 

Анжелика переехала в Москву из Краснодара несколько лет назад после развода с мужем. Она активно ходила на кастинги и мечтала о серьезной модельной карьере. На родине у нее остался 16-летний сын, который живет с отцом.

У девушки два года назад умерла мать, поэтому она всегда была на связи со своими двумя сестрами. Именно одна из них, Анастасия, и забила тревогу, рассказала MSK1.RU знакомая попавшей Ирина.

Обстоятельства исчезновения 

Она подала заявление о пропаже в дежурную часть отдела полиции по Невскому району Санкт-Петербурга в надежде, что его передадут в Москву. Также Анастасия попросила своего знакомого заехать к Анжелике.

«Знакомый этот поехал [в квартиру], где она живет. В почтовом ящике нашел ключи. Он открыл [квартиру] — все документы, все телефоны, все лежит там», — отметила Ирина а беседе с корреспондентом.

При этом сестра модели также добавила, что Анжелика в последнее время прекратила практически со всеми общение, так как ее ухажер был этим недоволен. Знакомая пропавшей Инна в разговоре с MSK1.RU подтвердила, что у Анжелики был молодой человек, однако она уверена, что тот не мог причинить ей вреда и не причастен к ее исчезновению. РЕН ТВ также пишет, что в последний раз девушку якобы видели около дома в компании некого взрослого мужчины.

Что странно, также в комнате был личный дневник Анжелики, где  упоминались отношения с неким Дмитрием и планах на совместные поездки. Был на месте и смартфон попавшей, как пишет SHOT, первые дни после пропажи кто-то читал на нем сообщения, а после они перестали доходить.

По данным Telegram-канала SHOT, перед продажей Анджелика поссорилась со своим парнем и съехала от него. Модель рассказывала сестрам, что ее избранник занимается строительством в Москве, владеет собственной компанией. Однако она ни разу не показывала его фотографий и не знакомила с ним семью. 

Где ее нашли

Позже Анжелику нашли в Городской клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова, сообщил источник MSK1.RU в экстренных службах. По словам собеседника издания, девушка две недели находилась в реанимации с травмами. По данным 112, у нее диагностированы травмы и ссадины. Она поступила в реанимацию без сознания. Позже, придя в себя, девушка смогла назвать врачам свое имя и отчество. Что с ней случилось пока не известно.

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
