Дагестан атаковали беспилотники: в регионе прогремело несколько взрывов, один из них — в жилом доме

В Дагестане прошла атака беспилотников. Дроны сбили над Каспийском. К сожалению, разрушений избежать не удалось. Рассказываем всё, что известно к этому часу.
Жители Каспийска услышали несколько громких взрывов. В одном из многоквартирных домов выбило окна и частично обрушилась облицовка. Обломки упали на припаркованные рядом автомобили. Задело как минимум 15 машин.
«Сегодня в нашей республике была предотвращена атака беспилотников. Воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска», — сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
На месте работают оперативные службы, все органы власти действуют в режиме оперативного штаба. Меликов заверил, что делается всё необходимое для безопасности граждан и объектов. Также глава региона попросил соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц.
Как сообщили в Минздраве Дагестана, пострадал ребенок 12 лет. Его доставили больницу. Девочка получила легкое непроникающее ранение грудной клетки. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
Всё это произошло после того, как в регионе объявили угрозу атаки БПЛА. Однако местные власти не подтвердили, что из-за взрывов пострадал именно этот дом.
Также в течение прошедшей ночи удалось перехватить и уничтожить 32 беспилотника самолетного типа. По четыре БПЛА — над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем. По три дрона сбили над акваторией Азовского моря и Ленинградской областью. Два БПЛА — над территорией Воронежской области и по одному в Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями.