Дагестан атаковали беспилотники: в регионе прогремело несколько взрывов, один из них — в жилом доме

Жителей попросили избегать открытых участков улиц (фото носит иллюстративный характер) Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В Дагестане прошла атака беспилотников. Дроны сбили над Каспийском. К сожалению, разрушений избежать не удалось. Рассказываем всё, что известно к этому часу. Жители Каспийска услышали несколько громких взрывов. В одном из многоквартирных домов выбило окна и частично обрушилась облицовка. Обломки упали на припаркованные рядом автомобили. Задело как минимум 15 машин.

Место, где предположительно произошла атака Источник: Baza / Telegram

«Сегодня в нашей республике была предотвращена атака беспилотников. Воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска», — сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

На месте работает скорая Источник: Baza / Telegram

На месте работают оперативные службы, все органы власти действуют в режиме оперативного штаба. Меликов заверил, что делается всё необходимое для безопасности граждан и объектов. Также глава региона попросил соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц.

Целых окон почти не осталось Источник: Baza / Telegram

Как сообщили в Минздраве Дагестана, пострадал ребенок 12 лет. Его доставили больницу. Девочка получила легкое непроникающее ранение грудной клетки. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Всё это произошло после того, как в регионе объявили угрозу атаки БПЛА. Однако местные власти не подтвердили, что из-за взрывов пострадал именно этот дом.

Весь двор завалило кирпичами Источник: Baza / Telegram