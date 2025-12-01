НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Дагестан атаковали беспилотники: в регионе прогремело несколько взрывов, один из них — в жилом доме

Дагестан атаковали беспилотники: в регионе прогремело несколько взрывов, один из них — в жилом доме

Осколки засыпали весь двор

270
Жителей попросили избегать открытых участков улиц (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЖителей попросили избегать открытых участков улиц (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Жителей попросили избегать открытых участков улиц (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В Дагестане прошла атака беспилотников. Дроны сбили над Каспийском. К сожалению, разрушений избежать не удалось. Рассказываем всё, что известно к этому часу. 

Жители Каспийска услышали несколько громких взрывов. В одном из многоквартирных домов выбило окна и частично обрушилась облицовка. Обломки упали на припаркованные рядом автомобили. Задело как минимум 15 машин. 

Место, где предположительно произошла атака

Источник:

Baza / Telegram

«Сегодня в нашей республике была предотвращена атака беспилотников. Воздушные цели были сбиты над территорией Каспийска», — сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

На месте работает скорая | Источник: Baza / TelegramНа месте работает скорая | Источник: Baza / Telegram

На месте работает скорая

Источник:

Baza / Telegram

На месте работают оперативные службы, все органы власти действуют в режиме оперативного штаба. Меликов заверил, что делается всё необходимое для безопасности граждан и объектов. Также глава региона попросил соблюдать меры предосторожности, в том числе избегать открытых участков улиц.

Целых окон почти не осталось | Источник: Baza / Telegram Целых окон почти не осталось | Источник: Baza / Telegram

Целых окон почти не осталось

Источник:

Baza / Telegram

Как сообщили в Минздраве Дагестана, пострадал ребенок 12 лет. Его доставили больницу. Девочка получила легкое непроникающее ранение грудной клетки. Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Всё это произошло после того, как в регионе объявили угрозу атаки БПЛА. Однако местные власти не подтвердили, что из-за взрывов пострадал именно этот дом.

Весь двор завалило кирпичами

Источник:

Baza / Telegram

Также в течение прошедшей ночи удалось перехватить и уничтожить 32 беспилотника самолетного типа. По четыре БПЛА — над Белгородской, Брянской, Новгородской, Ростовской областями и Краснодарским краем. По три дрона сбили над  акваторией Азовского моря и Ленинградской областью. Два БПЛА — над территорией Воронежской области и по одному в Волгоградской, Курской, Смоленской и Тульской областями. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Гость
52 минуты
Внизу во дворе местные, все в чёрной одежде, за исключением одного человека. Вот они хотят, чтобы и туристы так одевались
