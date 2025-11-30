В Брагине под окнами многоэтажки обнаружили мертвым 24-летнего парня

В Брагине парень разбился насмерть, упав с высоты

В воскресенье, 30 ноября, под окнами жилого комплекса в Дзержинском районе Ярославля нашли мертвым 24-летнего парня. Фото с места трагедии появились в соцсетях.

«Днем молодой человек выпал из окна, на вид лет 25-30», — указано в соцсетях.

Все случилось во дворе многоэтажки на Тутаевском шоссе, 93б. Как сообщили 76.RU в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области, горожанин скончался. Предварительно, смерть некриминальная, обстоятельства уточняются.

«Следственный отдел по Дзержинскому району проводит проверку», — прокомментировали в СК.

В конце августа в том же районе женщина погибла, выпав из окна. По данным Следственного управления Следственного комитета по Ярославской области, смерть женщины также была некриминальная.