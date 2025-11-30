НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
В Брагине под окнами многоэтажки обнаружили мертвым 24-летнего парня

В Брагине под окнами многоэтажки обнаружили мертвым 24-летнего парня

В СК начали проверку

575
В Брагине парень разбился насмерть, упав с высоты

Источник:

Ярославль Очевидец, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Брагине парень разбился насмерть, упав с высоты

Источник:

Ярославль Очевидец, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В воскресенье, 30 ноября, под окнами жилого комплекса в Дзержинском районе Ярославля нашли мертвым 24-летнего парня. Фото с места трагедии появились в соцсетях.

«Днем молодой человек выпал из окна, на вид лет 25-30», — указано в соцсетях.

Все случилось во дворе многоэтажки на Тутаевском шоссе, 93б. Как сообщили 76.RU в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области, горожанин скончался. Предварительно, смерть некриминальная, обстоятельства уточняются.

«Следственный отдел по Дзержинскому району проводит проверку», — прокомментировали в СК.

В конце августа в том же районе женщина погибла, выпав из окна. По данным Следственного управления Следственного комитета по Ярославской области, смерть женщины также была некриминальная.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Падение из окна Брагино
Комментарии
12
Гость
24 минуты
В Дзержинском районе правильно говорить. Брагино это микрорайон. Вы же не говорите в Дядьково произошло ЧП а говорите во Фрунзенском районе.
Гость
48 минут
Это всё от реальной жизни,депутаты очнитесь! И таких примеров тысячи! Наркота,безответнавя любовь..это цветочки ещё. А вот когда нет перспективы вообще в этом городке-это серьёзно!
Читать все комментарии
Гость
