В Ярославле 31-летняя женщина разбилась насмерть, выпав из окна

В Ярославле 31-летняя женщина разбилась насмерть, выпав из окна

В деле разбираются следователи

1 701
5 комментариев
В Ярославле женщина выпала из окна | Источник: Яндекс.Карты

В Ярославле женщина выпала из окна

Источник:

Яндекс.Карты

Утром 29 августа в Дзержинском районе Ярославля погибла 31-летняя женщина. Она выпала из окна многоэтажки на Брагинской улице, 18 корпус 3.

По данным Следственного управления Следственного комитета по Ярославской области, смерть женщины некриминальная.

«Проводится проверка», — уточнили в региональном СУ СКР.

В середине августа трехлетний мальчик выпал из окна на 12 этаже в Красноперекопском районе Ярославля. Ребенку удалось выжить. Известно, что семья мальчика благополучная и многодетная. Ранее на родителей ребенка не поступали жалобы. По словам источника 76.RU, семья совсем недавно переехала в новую квартиру, оборудовать окна как следует не успели. А потому, малыш забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и рухнул вниз.

После инцидента мальчика доставили в областную детскую клиническую больницу. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Выпала из окна Погибла женщина СК Многоэтажка
Комментарии
5
Гость
1 час
Если проверка всё еще проводится, откуда известно, что смерть некриминальная? Пустой треп.
Гость
1 час
Малыш поправился?
Читать все комментарии
