В Ярославле 31-летняя женщина разбилась насмерть, выпав из окна

Утром 29 августа в Дзержинском районе Ярославля погибла 31-летняя женщина. Она выпала из окна многоэтажки на Брагинской улице, 18 корпус 3.
По данным Следственного управления Следственного комитета по Ярославской области, смерть женщины некриминальная.
«Проводится проверка», — уточнили в региональном СУ СКР.
В середине августа трехлетний мальчик выпал из окна на 12 этаже в Красноперекопском районе Ярославля. Ребенку удалось выжить. Известно, что семья мальчика благополучная и многодетная. Ранее на родителей ребенка не поступали жалобы. По словам источника 76.RU, семья совсем недавно переехала в новую квартиру, оборудовать окна как следует не успели. А потому, малыш забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и рухнул вниз.
После инцидента мальчика доставили в областную детскую клиническую больницу. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.