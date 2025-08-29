В Ярославле 31-летняя женщина разбилась насмерть, выпав из окна

В середине августа трехлетний мальчик выпал из окна на 12 этаже в Красноперекопском районе Ярославля. Ребенку удалось выжить. Известно, что семья мальчика благополучная и многодетная. Ранее на родителей ребенка не поступали жалобы. По словам источника 76.RU, семья совсем недавно переехала в новую квартиру, оборудовать окна как следует не успели. А потому, малыш забрался на подоконник, облокотился на москитную сетку и рухнул вниз.