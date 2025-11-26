Металлоискатель не среагировал на оружие: школьник из Владивостока устроил стрельбу на уроке

Во Владивостоке школьник устроил стрельбу из газового пистолета прямо во время урока. Несколько детей пострадали.

«За медицинской помощью обратилась 14-летняя ученица. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних работают на месте инцидента, устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции.

Сейчас опрашивают участников и очевидцев инцидента. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей. По данным Telegram-канала Newsbox24.tv, она была не одна и телесные повреждения получили сразу семь детей.

По данным SHOT, оружие в учебное заведение пронес восьмиклассник. Рамка металлоискателя не среагировала, поскольку пистолет оказался пластиковым, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Ребенок пошел на занятия и выстрелил прямо на уроке. У одноклассников сильно заслезились глаза, у некоторых из них пострадали дыхательные пути. Уроки пришлось отменить, а детей распустить по домам, пишет VLADIVOSTOK1.RU.

Прокуратара Приморского края проверит работу сотрудников школы, ответственных за безопасность и пропускной режим, так как ученику удалось беспрепятственно пронести газовый пистолет на территорию учреждения. Ведомство намерено выяснить, как опасный предмет оказался у школьника и кто его купил.