НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

штиль.

 754мм 100%
Подробнее
5 Пробки
USD 78,96
EUR 90,97
Экопроекты российских компаний
Чего ждать от погоды в Ярославле
«Умные решения»
Перенесли концерт юмориста
Продают Центральный рынок
Объединят центры соцобслуживания
116-летняя ярославская бабушка — в больнице
Сколько стоят ёлки в Ярославле
Новые авиарейсы
Происшествия Металлоискатель не среагировал на оружие: школьник из Владивостока устроил стрельбу на уроке

Металлоискатель не среагировал на оружие: школьник из Владивостока устроил стрельбу на уроке

Выстрел раздался во время урока

490
На место вызвали полицию | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUНа место вызвали полицию | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

На место вызвали полицию

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Во Владивостоке школьник устроил стрельбу из газового пистолета прямо во время урока. Несколько детей пострадали.

«За медицинской помощью обратилась 14-летняя ученица. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних работают на месте инцидента, устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили в полиции.

Сейчас опрашивают участников и очевидцев инцидента. Устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшей. По данным Telegram-канала Newsbox24.tv, она была не одна и телесные повреждения получили сразу семь детей.

По данным SHOT, оружие в учебное заведение пронес восьмиклассник. Рамка металлоискателя не среагировала, поскольку пистолет оказался пластиковым, пишет Telegram-канал Amur Mash.

Ребенок пошел на занятия и выстрелил прямо на уроке. У одноклассников сильно заслезились глаза, у некоторых из них пострадали дыхательные пути. Уроки пришлось отменить, а детей распустить по домам, пишет VLADIVOSTOK1.RU.

Прокуратара Приморского края проверит работу сотрудников школы, ответственных за безопасность и пропускной режим, так как ученику удалось беспрепятственно пронести газовый пистолет на территорию учреждения. Ведомство намерено выяснить, как опасный предмет оказался у школьника и кто его купил.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Стрельба Владивосток Школа Пистолет
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
Газовый? Где то в Америке и Франции похихикали школьники
Гость
15 минут
Законы джунглей в действии.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Не путаю эйфорию с покоем»: ярославна на год отказалась от алкоголя и откровенно описала свой опыт
Екатерина Бантина
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
Цепочка случайностей: история 24-летней ученой, которая приехала в Поморье ловить дикого северного оленя
Варвара Сузько
ученая
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление