«Чую я, что его не посадят»: в Сергиевом Посаде похоронили мать двоих детей, которую сбил на переходе пьяный полицейский

Пьяный полицейский сбил женщину в Сергиевом Посаде и скрылся с места ДТП Источник: личная страница Дмитрия Савина, Репортер Андрей Трофимов

Пьяный сотрудник полиции, неоднократно проехавший на красный свет, насмерть сбил женщину на пешеходном переходе в подмосковном Сергиевом Посаде и скрылся, чтобы попытаться инсценировать угон своей машины. Теперь 26-летний Дмитрий Савин обвиняется в преступлении, которое оставило без матери двух детей — одному из них пришлось отпрашиваться из армии, чтобы похоронить маму. Подробности — в материале MSK1.RU. Инсценировал угон своей машины, чтобы скрыть улики Поздно вечером 18 ноября 45-летнюю Екатерину сбили на перекрестке улиц Красной Армии и Кооперативной — в десяти минутах от главной достопримечательности небольшого города, Троице-Сергиевой лавры, в пяти минутах от вокзала и в пятнадцати минутах от ее собственного дома. Она переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, когда ее сбила машина.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

От удара передний бампер «Тойоты» смяло. Екатерина скончалась на месте от полученных травм, а водитель скрылся с места аварии. Как позже установит следствие, за рулем находился 26-летний Дмитрий Савин — сотрудник патрульно-постовой службы УМВД России по Сергиево-Посадскому району. По информации местного репортера от источников в ГИБДД, перед роковым наездом на перекрестке Дмитрий проехал на красный сигнал светофора 12 раз. Не останавливаясь, Савин поехал в противоположный район города, где и бросил поврежденный автомобиль.

В таком состоянии полиция нашла брошенную в другой части города машину Источник: СК Подмосковья

Оттуда он позвонил друзьям. Чтобы не бросать товарища в «беде», они приехали к нему. К счастью для близких погибшей, на такси. Именно водитель такси обратила внимание на все странности пассажиров. Вызвавший машину друг Дмитрия держал вторую куртку в руках. Свою верхнюю одежду виновник происшествия, вероятнее всего, оставил в покинутой машине. По словам таксистки, перед тем, как сесть в ее авто, Дмитрий Савин сказал друзьям, что «оставил бы машину в Деулино (село в Сергиево-Посадском городском округе. — Прим. ред.), но на ней бы туда не доехал». После разговора с друзьями Савин попросил разрешения у таксистки сесть в автомобиль в испачканных глиной штанах. Женщина отметила, что Дмитрий показался ей бледным, также от него исходил запах, похожий на алкоголь. Позже он позвонил в службу «112» и сообщил об угоне своего автомобиля. А водитель такси после странного заказа увидела в одном из городских чатов место, где сбили Екатерину, и отправилась туда.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Полиция на месте выслушала водителя такси, которая рассказала о своих странных пассажирах, но никаких данных, по словам женщины, у нее не взяли. Таксистка не сдалась — она позвонила знакомому следователю и настояла на том, чтобы дать показания. Ее, наконец, вызвали снова, в этот раз выслушали, а с пассажирских сидений сняли смывы. Дмитрия быстро задержали. При нём обнаружили и ключи от «угнанной» машины. Следствие установило, что он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Его уволили из органов и отправили в СИЗО.

На этом перекрестке сбили Екатерину — ударом ее отбросило от переходного перехода Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Чую я, что не посадят» Екатерине было 45 лет. Без матери остались двое ее сыновей — 16-летний Ваня (имя изменено) и 19-летний Дима. Старший проходит срочную службу в армии. Сейчас его отпустили домой — попрощаться с мамой. «Мальчики у нее очень хорошие! Младшего часто видела, с их собачкой гулял», — рассказала MSK1.RU соседка Екатерины по лестничной клетке.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

С отцом двоих парней Екатерина в разводе. До трагедии она была в отношениях с другим мужчиной по имени Алексей. «Не знаю, успел ли [старший сын] приехать из армии, увижу ли его [на похоронах]… С Ванькой [младший из сыновей] мы часто виделись, общались, у нас нормальные, хорошие отношения, — вспоминает Алексей. — Катя — солнечный, прекрасный человек, ну что про нее сказать? Добрейший. Очень любящая животных девочка. Свою собаку она нашла на помойке — спасла. Выкинул щеночка кто-то».

На фото — погибшая от столкновения с «Тойотой» Екатерина Источник: Репортер Андрей Трофимов / T.me

Алексей от имени местного сообщества мотоциклистов, в котором он состоит, объявил сбор средств на похороны, чтобы поддержать семью в трудную минуту. Деньги он уже передал сыновьям Екатерины. 26-летнего Дмитрия Савина, задавившего Екатерину насмерть, Алексей и его товарищи-байкеры называют не иначе как «убийца Кати». Для небольшого города в Подмосковье случай стал резонансным. Местные, следившие за этой ситуацией, опасались, что виновника не поймают. Но даже после его ареста жители не успокоились.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Я слышал об этой истории, конечно. У нашего журналиста видел», — рассказал местный таксист. Мы решили уточнить у него как у водителя — может, это какой-то опасный перекресток, где не видно пешеходов? «Да нет, перекресток обычный, ничем он не отличается. Тут много таких. Это водитель — ** [дурак]. Я еще читал, что он проехал весь город на красный [свет], — добавил мужчина. — Должен быть наказан. Это только вина водителя. Только чую я, что не посадят».

На фото — 26-летний Дмитрий, бывший сотрудник ППС Источник: личная страница Дмитрия в соцсетях

«Полицейский сбил? Ха, да я вам другой репортаж сейчас расскажу. Я в августе тут в аварию попал — в меня врезался пьяный человек. Только он " своим " быстро позвонил, и приехал его друг, который потом сам в машину сел — якобы он ее вел. А друг даже в страховку не вписан этот. И меня сделали виноватым, — поделился другой местный водитель такси. — У меня ключица сломана, меня скорая забирает, а меня гаишники " продуть " тянутся. Доктора говорят: " Да погоди ты, дай я ему помощь окажу " . Я предоставил [полиции] видео с регистраторов свидетелей, но следствие тянут, переносят и переносят. За машину я продолжаю аренду платить, ремонтировать мне ее не на что. Сдать я ее в таком состоянии не могу». Даже после ареста местные боятся, что Дмитрий избежит наказания — из-за статуса, верных друзей, готовых помочь, или по другим причинам. Справедливости для Екатерины хотят все, кто ее знал. «Катя очень хороший человек, порядочная девушка. Не пьющая, ничего… С собачкой своей гуляла, улыбалась всегда», — говорят местные.

Этого урода надо привлечь к ответственности. сосед погибшей Екатерины

«Он чувствует дорогу» 26-летний Дмитрий Савин живет в поселке городского типа неподалеку от города. «Сбербанк», «Магнит», тренажерный зал, школа, садик, спортивная база и здание администрации — вот и весь населенный пункт.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Я, честно говоря, в это не верю, но… что следствие выяснит. Он не такой человек», — защищает Дмитрия один из членов его семьи. По его словам, мужчину часто просили кого-то подвезти — он очень хорошо водил и не мог наехать на кого-то.

Он отличный водитель, он прямо чувствует дорогу. Знает, как надо проехать, когда, например, можно обогнать, когда нельзя, он всё чувствует. Ему на следующий день надо было работать — на смену выходить. член семьи Дмитрия Савина — арестованного по подозрению в смертельном ДТП

Дмитрий пробудет под арестом до 19 января 2026 года. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, с отягчающими обстоятельствами — оставление места ДТП и состояние алкогольного опьянения. Сейчас следствие устанавливает все детали происшествия. Дмитрию грозит до 12 лет тюрьмы. Он признал вину в полном объеме.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Похоронами Екатерины занялась ее 68-летняя мама, которая предала земле единственную дочь, родственники и бывший муж. Последний сейчас сидит с их сыновьями. Простились с Екатериной 22 ноября в Сергиево-Посадском соборе Успения Пресвятой Богородицы — в пяти минутах от места, где ее насмерть сбил пьяный полицейский.

Источник: Репортер Андрей Трофимов / T.me

Мы приносим соболезнования близким погибшей.