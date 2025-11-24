Чиновница из Ярославской области обжаловала приговор по делу о гибели 4-летнего ребёнка

Глава Борисоглебского сельского поселения Ярославской области обжаловала приговор по уголовному делу. 10 ноября 2025 года Ростовский районный суд признал Елизавету Демьянюк виновной в халатности, из-за которой погиб четырехлетний ребенок. 20 ноября подсудимая подала жалобу на решение суда.

Напомним, трагедия произошла вечером 20 августа 2024 года. Четырехлетний мальчик гулял с сестрой и другими ребятами недалеко от дома в лесном массиве. Вскоре тело ребенка нашли в распределительном колодце, расположенном недалеко от поселка Борисоглебский.

«Суд установил, что причиной случившегося послужила халатность со стороны главы администрации поселения, непринятие ею мер к выявлению бесхозного распределительного колодца, к его закрытию и ограждению», — уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.