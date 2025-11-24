НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Происшествия Подробности Чиновница из Ярославской области обжаловала приговор по делу о гибели 4-летнего ребёнка

Чиновница из Ярославской области обжаловала приговор по делу о гибели 4-летнего ребёнка

Мальчика нашли мертвым в колодце

77
В Борисоглебском сельском поселении погиб 4-летний ребенок | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramВ Борисоглебском сельском поселении погиб 4-летний ребенок | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

В Борисоглебском сельском поселении погиб 4-летний ребенок

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

Глава Борисоглебского сельского поселения Ярославской области обжаловала приговор по уголовному делу. 10 ноября 2025 года Ростовский районный суд признал Елизавету Демьянюк виновной в халатности, из-за которой погиб четырехлетний ребенок. 20 ноября подсудимая подала жалобу на решение суда.

Напомним, трагедия произошла вечером 20 августа 2024 года. Четырехлетний мальчик гулял с сестрой и другими ребятами недалеко от дома в лесном массиве. Вскоре тело ребенка нашли в распределительном колодце, расположенном недалеко от поселка Борисоглебский.

«Суд установил, что причиной случившегося послужила халатность со стороны главы администрации поселения, непринятие ею мер к выявлению бесхозного распределительного колодца, к его закрытию и ограждению», — уточнили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Ребенка упал в колодец | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramРебенка упал в колодец | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Ребенка упал в колодец

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

Елизавета Демьянюк отрицает свою вину. Изначально сообщалось, что колодец относится к производственному объекту, расположенному неподалеку. Однако по данным 76.RU, колодец стоит на неразграниченной земле. Предполагается, что орган местного самоуправления должен был выявить колодец и закрыть его.

«Ей [подсудимой] назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно», — уточнили в областном суде.

Приговор в законную силу не вступил. Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Главу Борисоглебского сельского поселения признали виновной по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramГлаву Борисоглебского сельского поселения признали виновной по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Главу Борисоглебского сельского поселения признали виновной по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

Трагедия произошла летом 2024 года | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramТрагедия произошла летом 2024 года | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Трагедия произошла летом 2024 года

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Халатность Смерть ребенка Уголовное дело
