Может грозить до пяти лет: в Ярославской области после гибели мальчика в колодце будут судить главу села

В Ярославской области против главы села возбудили уголовное дело о халатности Источник: Администрации Борисоглебского сельского поселения, прокуратура Ярославской области / Telegram











В Ярославской области будут судить главу Борисоглебского сельского поселения Елизавету Демьянюк по статье о халатности. Дело поступило в Ростовский районный суд 28 февраля.

По данным источника 76.RU, уголовное дело в отношении 50-летней главы Борисоглебского возбудили после гибели 4-летнего мальчика в распределительном колодце.

По части 2 статьи 293 УК РФ могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.

Трагедия произошла вечером 20 августа 2024 года. 4-летний мальчик гулял с сестрой и другими ребятами недалеко от дома, в лесном массиве. Вскоре тело мальчика нашли в распределительном колодце под одним из деревьев. Тогда силовики сообщали, что смерть ребенка — несчастный случай.

Изначально сообщалось, что колодец относится к производственному объекту, расположенному неподалеку. Однако по свежим данным нашего источника, колодец, в котором утонул мальчик, расположен на земле, собственность на которую не разграничена.

После гибели ребенка прокуратура организовала проверку, расследование по делу вел Следственный комитет.