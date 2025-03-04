Может грозить до пяти лет: в Ярославской области после гибели мальчика в колодце будут судить главу села

В Ярославской области будут судить главу Борисоглебского сельского поселения Елизавету Демьянюк по статье о халатности. Дело поступило в Ростовский районный суд 28 февраля.
По данным источника 76.RU, уголовное дело в отношении 50-летней главы Борисоглебского возбудили после гибели 4-летнего мальчика в распределительном колодце.
По части 2 статьи 293 УК РФ могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.
Трагедия произошла вечером 20 августа 2024 года. 4-летний мальчик гулял с сестрой и другими ребятами недалеко от дома, в лесном массиве. Вскоре тело мальчика нашли в распределительном колодце под одним из деревьев. Тогда силовики сообщали, что смерть ребенка — несчастный случай.
Изначально сообщалось, что колодец относится к производственному объекту, расположенному неподалеку. Однако по свежим данным нашего источника, колодец, в котором утонул мальчик, расположен на земле, собственность на которую не разграничена.
После гибели ребенка прокуратура организовала проверку, расследование по делу вел Следственный комитет.
В самой администрации на звонок корреспондента 76.RU утром 4 марта сообщили, что Елизавета Демьянюк на данный момент остается на посту главы, от комментариев по уголовному делу там отказались.