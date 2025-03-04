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Происшествия Может грозить до пяти лет: в Ярославской области после гибели мальчика в колодце будут судить главу села

Может грозить до пяти лет: в Ярославской области после гибели мальчика в колодце будут судить главу села

Елизавета Демьянюк стала фигурантом уголовного дела по статье о халатности

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15 комментариев
В Ярославской области против главы села возбудили уголовное дело о халатности | Источник: Администрации Борисоглебского сельского поселения, прокуратура Ярославской области / TelegramВ Ярославской области против главы села возбудили уголовное дело о халатности | Источник: Администрации Борисоглебского сельского поселения, прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области против главы села возбудили уголовное дело о халатности

Источник:

В Ярославской области будут судить главу Борисоглебского сельского поселения Елизавету Демьянюк по статье о халатности. Дело поступило в Ростовский районный суд 28 февраля.

По данным источника 76.RU, уголовное дело в отношении 50-летней главы Борисоглебского возбудили после гибели 4-летнего мальчика в распределительном колодце.

По части 2 статьи 293 УК РФ могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.

Трагедия произошла вечером 20 августа 2024 года. 4-летний мальчик гулял с сестрой и другими ребятами недалеко от дома, в лесном массиве. Вскоре тело мальчика нашли в распределительном колодце под одним из деревьев. Тогда силовики сообщали, что смерть ребенка — несчастный случай.

Изначально сообщалось, что колодец относится к производственному объекту, расположенному неподалеку. Однако по свежим данным нашего источника, колодец, в котором утонул мальчик, расположен на земле, собственность на которую не разграничена.

После гибели ребенка прокуратура организовала проверку, расследование по делу вел Следственный комитет.

В самой администрации на звонок корреспондента 76.RU утром 4 марта сообщили, что Елизавета Демьянюк на данный момент остается на посту главы, от комментариев по уголовному делу там отказались.

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Комментарии
15
Гость
4 марта, 13:38
Ребёнок четырёх лет гулял в лесу. Тут больше вопросов к родителям
Гость
4 марта, 11:56
Жаль малыша!!!Но при чем здесь глава?Мало ли ,что в лесу ещё есть.??Может там ещё бомбы времён ВОВ,или остатки очистных времён 50 годов,или волки ?Лишь бы виновных найти…А 4 летний ребёнок всегда должен быть под присмотром родителей ПОСТОЯННО!!!
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