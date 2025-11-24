В Ярославской области объявили об отбое беспилотной опасности. Об этом в 08:18 24 ноября сообщил губернатори региона Михаил Евраев.

«При обнаружении фрагментов беспилотников отойдите на безопасное расстояние и сообщите об их местонахождении по телефону 112», — призвал глава региона в своем телеграм-канале.

Напомним, о беспилотное опасности в Ярославской области было объявлено в 03:21 24 ноября. При этом губернатор предупредил, что учреждения региона работают в штатном режиме.

В Ярославской области определен следующий порядок действий в случае авиационной опасности:

если вы в комнате — зашторьте окна и отойдите от них. Безопаснее находиться в помещении без окон. Если на улице — покиньте открытые участки и транспорт, укройтесь в ближайшем здании;

при выявлении пролета беспилотников незамедлительно сообщайте по телефону 112 или через приложение «Радар.НФ».

запрещается приближаться к дрону, пытаться его сбить или пользоваться рядом с ним средствами связи.

при обнаружении фрагментов беспилотников ни в коем случае не трогайте их, отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112.

