Учительница в Австралии домогалась школьников, но избежала тюрьмы. Новости 23 ноября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 ноября.

Двое американцев планировали превратить целый остров в секс-рабов

В США двое мужчин из Техаса, 21-летний Гэвин Риверс Вайзенбург и 20-летний Таннер Кристофер Томас, планировали кровавый государственный переворот на острове Гонав в составе Гаити. Им предъявили обвинения в заговоре, сообщает The Guardian.

Мужчины собирались купить лодку, оружие и боеприпасы для вторжения и начали подготовку. Томас поступил на службу в Военно-воздушные силы США, «чтобы получить военные навыки». Затем он перевелся на базу ВВС в Мэриленде, чтобы осуществить свой план по привлечению бездомных в Вашингтоне. Вайзенбург ездил в Таиланд учиться ходить под парусом и занимался огневой подготовкой.

Они успели выучить гаитянский креольский язык и начали вербовать людей. Бездомных из столицы должны были использовать в качестве пехоты во время вторжения. Вайзенбург и Томас хотели убить всех мужчин, а женщин и детей использовать в качестве секс-рабов, чтобы «воплотить в жизнь свои фантазии об изнасиловании». Теперь им грозит пожизненное.

Какие схемы используют мошенники в зависимости от возраста жертвы

Мошенники подстраивают свои схемы под каждого конкретного человека. В том числе немалую роль играет возраст того, кого хотят развести. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

9–17 лет: схемы связаны с соцсетями и онлайн-играми. Мошенники выдают себя за стримеров или администраторов проектов, предлагают «призы» или «прокачку» и требуют данные карт родителей, коды из SMS или доступ к телефону. Детей запугивают, придумывают «уголовные дела» или «угрозы семье». Также злоумышленники предлагают «подработку», которая часто оказывается вовлечением в незаконные операции.

18–25 лет : людей этой возрастной категории пытаются подловить с помощью вакансий и инвестиций. Требуют «активационный платеж», оплату обучения или покупку товара «для старта». Нередко применяются схемы про «взлом Госуслуг» и «оформление кредита». Также их разводят с помощью сайтов знакомств, выманивая деньги просьбами оплатить билеты, подарки или доставку.

26–40 лет : для этой категории также характерны схемы с заработком. Им предлагают «инвестиции с гарантией», высокооплачиваемый фриланс и торговые платформы. Часто делают звонки якобы от Центробанка или Росфинмониторинга: сообщают о подозрительных операциях и убеждают перевести деньги «на резервный счет». Много обманов связано с маркетплейсами и опасными ссылками под видом доставки или акций.

45–60 лет : для этого возраста мошенники чаще всего представляются сотрудниками госорганов или финансовых структур. Сообщают о «финансировании терроризма», «блокировке счетов» и добиваются переводов или передачи средств курьерам. В то же время звонки от «ЖКХ», «налоговой» или «оператора» используют для получения кодов и доступа к аккаунтам.

61 и старше : здесь используют многоходовые схемы с имитацией взлома сервисов и последующим звонком различных госструктур. По-прежнему актуальна приманка «родственник в беде». Пожилых граждан также пытаются обмануть липовыми визитами сотрудников ЖЭКа или почты, чтобы получить доступ в квартиру. Их также нередко вовлекают на роли курьеров.

Шесть российских спортсменов допустили до Олимпиады

Международная федерация санного спорта (FIL) допустила до участия в соревнованиях под своей эгидой шестерых спортсменов из России. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации санного спорта России.

В их число вошли София Мазур, Дарья Олесик, Ксения Шамова, Александр Горбацевич, Павел Репилов и Матвей Пересторонин. Все они выступают в одноместных санях. Они смогут выступать в нейтральном статусе, пишет ТАСС.

Часы утонувшей на «Титанике» семейной пары ушли с молотка

Часы семейной пары, утонувшей на «Титанике» в 1912 году, продали за 1,78 миллиона фунтов (около 208,6 млн рублей). Соответствующие итоги торгов подвели в аукционном доме Henry Aldridge and Son.

Золотые карманные часы фирмы Jules Jurgensen принадлежали германо-американскому бизнесмену Исидору Штраусу. Он путешествовал на лайнере со своей женой Идой.

Когда «Титаник» столкнулся с айсбергом и начал тонуть, Штраус отказался занять место в шлюпке. Ида также отказалась спастись. Место в шлюпке они отдали своей горничной, пишет ТАСС.

История последних минут их жизни вошла в фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона. Они изображены сидящими вместе в каюте, которую заполняет вода.

В Еврейской автономной области на улице нашли трехлетнюю девочку

Трехлетнего ребенка обнаружили без верхней одежды на морозе в Биробиджане Еврейской автономной области. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

«Ранним утром в Биробиджане прохожая нашла на морозе раздетого трехлетнего ребенка. Возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, 22-летняя мать вечером выпивала в компании. Затем она оставила свою дочь одну в квартире, попросив присмотреть за ней 38-летнюю знакомую. Та, уложив ребенка спать, ушла. Девочку нашла прохожая в одной легкой майке и вызвала спасателей. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Женщина, спасшая девочку, утверждает, что нашла ее вместе с мужем около полуночи по местному времени. Она предположила, что ребенок боится матери, так как девочка спокойно реагировала на ее мужа, но с опаской — на нее, пишет telegram-канал 112.

Турция планирует обсудить два важных вопроса с Россией

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет созвониться с президентом России Владимиром Путиным. Телефонный разговор может состояться в понедельник, 24 ноября 2025 года.

Эрдоган анонсировал беседу на пресс-конференции в ЮАР, где участвовал в саммите G20. Он отметил, что намерен обсудить с Путиным новый зерновой коридор и конкретные шаги по мирному урегулированию конфликта на Украине.

За строительство ледяной горки во дворе грозит штраф

Возводить ледяные горки во дворах жилых домов является нарушением правил благоустройства. Об этом сообщил юрист Михаил Салкин.

«Нельзя строить ледяную горку во дворе, это нарушение благоустройства, самовольное занятие земельного участка. Если земля во дворе относится к дому, и есть решение собрания собственников, то высота горки не должна превышать 40 см. Если горка выше, то это уже признается немеханизированным аттракционом, несоблюдение правил которого грозит штрафом до двух тысяч рублей», — заявил юрист.

Если горка стала причиной травмы, то придется заплатить больше, уточнил он в беседе с NEWS.ru. Сумма вырастет, поскольку придется возместить причинение вреда здоровью.

Учительница в Австралии домогалась учеников, но избежала ответственности

В Австралии бывшая учительница избежала ответственности за сексуальное насилие над учениками. Об этом сообщает Mirror.

Преподаватель иностранных языков Хельга Лэм предстала перед судом по обвинению в сексуальном насилии над несколькими школьниками в период с 1978 по 1979 год. Тогда ученикам было от 13 до 16 лет. Они подали гражданские иски и добились компенсации в размере 2,5 млн австралийских долларов.

Однако Лэм, которой сейчас уже 71 год, признали невиновной, поскольку она «не знала, что сексуальное насилие причинило вред ученикам». Судья освободил ее от выплаты указанной суммы, заметив, что «почти 50 лет назад всё было иначе», и педагог, вероятно, не понимала «последствий сексуального поведения между взрослыми и несовершеннолетними».

