«Не уступил дорогу»: на трассе М-8 в Ярославской области произошло смертельное ДТП. Видео

Смертельное ДТП произошло на трассе М-8 в Ярославской области в полдень 23 ноября. В Переславском районе столкнулись «Ниссан Кашкай», за рулем которого был 23-летний водитель, и «Рено Сандеро». Второй иномаркой управлял 68-летний мужчина.

Как рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области, по предварительной версии один из автомобилистов не уступил дорогу.

«Водитель автомобиля „Ниссан Кашкай“ на перекрестке не уступил дорогу автомобилю „Рено Сандеро“, который пользовался преимуществом при проезде данного перекрестка. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля „Рено Сандеро“ от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали правоохранители.