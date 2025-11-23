НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
«Не уступил дорогу»: на трассе М-8 в Ярославской области произошло смертельное ДТП. Видео

«Не уступил дорогу»: на трассе М-8 в Ярославской области произошло смертельное ДТП. Видео

Что известно об аварии

861
На трассе М-8 произошло смертельное ДТП | Источник: Типичный Переславль-Залесский / TelegramНа трассе М-8 произошло смертельное ДТП | Источник: Типичный Переславль-Залесский / Telegram

На трассе М-8 произошло смертельное ДТП

Источник:

Типичный Переславль-Залесский / Telegram

Смертельное ДТП произошло на трассе М-8 в Ярославской области в полдень 23 ноября. В Переславском районе столкнулись «Ниссан Кашкай», за рулем которого был 23-летний водитель, и «Рено Сандеро». Второй иномаркой управлял 68-летний мужчина.

Как рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области, по предварительной версии один из автомобилистов не уступил дорогу.

«Водитель автомобиля „Ниссан Кашкай“ на перекрестке не уступил дорогу автомобилю „Рено Сандеро“, который пользовался преимуществом при проезде данного перекрестка. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля „Рено Сандеро“ от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи», — рассказали правоохранители.

Один из водителей погиб на месте

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. О состоянии водителя «Ниссан Кашкай» информация не сообщается.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Погиб водитель Переславский район Госавтоинспекция
Комментарии
1
Гость
13 минут
Снова молодчина беснуется.
Читать все комментарии
Гость
