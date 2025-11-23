В небе над Архангельской областью сбили беспилотники. Они впервые долетели так далеко

Над Архангельской областью сбили два беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Регион впервые столкнулся с атакой.

«С 9:00 до 13:00 (мск) дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении военного ведомства в Telegram.

Как пишут коллеги из 29.RU, у жителей возникли проблемами с мобильным интернетом. В региональном правительстве объяснили, что временные ограничения связаны с «мероприятиями, направленными на обеспечение безопасности жителей Архангельской области». В Кремле считают полностью оправданными подобные меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О посоедствиях атаки пока ничего не известно. Предварительно, никто не пострадал.

Помимо Архангельской области атаке также подвергся Московский регион, где сбили три дрона, в том числе два, летевших в направлении Москвы. Еще три беспилотника уничтожили в Белгородской области, два — над территорией Калужской области.

Утром БПЛА атаковали Шатурскую ГРЭС в Подмосковье. После прилетов начался пожар. Системы переключили на резервные линии. В округ направили передвижные блочно-модульные котельные, чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Коллеги из MSK1.RU следят за ситуацией в режиме онлайн.