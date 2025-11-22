Водитель скрылся с места происшествия: в Ярославской области произошло смертельное ДТП

В Переславском районе Ярославской области сбили пешехода. Авария произошла 21 ноября в 22:10.

«По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, произвел наезд на пешехода, после чего с места ДТП скрылся», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

В результате ДТП 56-летний пешеход погиб от полученных травм. Он скончался на месте происшествия в машине скорой помощи.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали об изменении приговора водителю, насмерть сбившему 5-летнюю девочку в Некрасовском районе. В качестве смягчающего обстоятельства учли ненадлежащее поведение матери ребенка. Было установлено, что женщина не перевела дочь через дорогу, а позволила ребенку перейти проезжую часть самому.