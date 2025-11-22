Водитель скрылся с места происшествия: в Ярославской области произошло смертельное ДТП

В Переславском районе Ярославской области сбили пешехода. Авария произошла 21 ноября в 22:10.
«По предварительной информации, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, произвел наезд на пешехода, после чего с места ДТП скрылся», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.
В результате ДТП 56-летний пешеход погиб от полученных травм. Он скончался на месте происшествия в машине скорой помощи.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства происшествия.
