Происшествия Тысячи людей остались без электричества, есть погибшие: что известно об атаке беспилотников по российским регионам

Что об ударах рассказали местные власти

Во время атаки повреждения получили несколько зданий (фото несет иллюстративный характер)

Во время атаки повреждения получили несколько зданий (фото несет иллюстративный характер)

Российские регионы подверглись атаке беспилотников. Удары предназначались как промышленным предприятиям, так и домам. Тысячи людей остались без электричества, несколько человек погибли. Подробнее о том, что произошло, — в нашем материале.

ПВО отразили атаку на промышленные предприятия Самарской области. Рано утром представители РСЧС опубликовали предупреждение об угрозе атаки БПЛА в Самарской области. Чуть позже к жителям Сызрани обратился мэр города Сергей Володченков. Он попросил сограждан не покидать дома. Однако жертв избежать не удалось, пишет 63.RU.

«В Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека… Два человека пострадали», — написал глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max.

Глава региона уточнил, что целью атаки были объекты топливно-энергетического комплекса. Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В Курской области возникла тяжелая ситуация из-за удара по подстанции в микрорайоне Боровском в городе Рыльске. Из строя вышли две котельные. Без электричества остались порядка 3 тысяч абонентов, рассказал глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет. В самое ближайшее время энергетики приступят к восстановительным работам.

В Миллерово Ростовской области повреждения получило административное здание и техника во дворе. В хуторе Тренёвка выбило стекла в частном доме, также есть разрушения: хозпостройки и гараж. Люди не пострадали, сообщает 161.RU.

Всего над регионами России уничтожили 69 беспилотников:

  • 16  — над Ростовской областью;

  • по 15  — над Самарской и Саратовской областями;

  • 13 — над территорией Республики Крым;

  • по 3 — над Волгоградской и Курской областями;

  • 2 — над Воронежской;

  • по одному над Белгородской и Брянской областями. 

