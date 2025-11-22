Тысячи людей остались без электричества, есть погибшие: что известно об атаке беспилотников по российским регионам

Во время атаки повреждения получили несколько зданий (фото несет иллюстративный характер)

Российские регионы подверглись атаке беспилотников. Удары предназначались как промышленным предприятиям, так и домам. Тысячи людей остались без электричества, несколько человек погибли. Подробнее о том, что произошло, — в нашем материале.

ПВО отразили атаку на промышленные предприятия Самарской области. Рано утром представители РСЧС опубликовали предупреждение об угрозе атаки БПЛА в Самарской области. Чуть позже к жителям Сызрани обратился мэр города Сергей Володченков. Он попросил сограждан не покидать дома. Однако жертв избежать не удалось, пишет 63.RU.

«В Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека… Два человека пострадали», — написал глава региона Вячеслав Федорищев в своем канале на платформе Max.

Глава региона уточнил, что целью атаки были объекты топливно-энергетического комплекса. Губернатор добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

В Курской области возникла тяжелая ситуация из-за удара по подстанции в микрорайоне Боровском в городе Рыльске. Из строя вышли две котельные. Без электричества остались порядка 3 тысяч абонентов, рассказал глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По предварительным данным, пострадавших нет. В самое ближайшее время энергетики приступят к восстановительным работам.

В Миллерово Ростовской области повреждения получило административное здание и техника во дворе. В хуторе Тренёвка выбило стекла в частном доме, также есть разрушения: хозпостройки и гараж. Люди не пострадали, сообщает 161.RU.

Всего над регионами России уничтожили 69 беспилотников: