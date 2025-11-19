НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас-1°C

Сейчас в Ярославле
Погода-1°

облачно, без осадков

ощущается как -4

2 м/c,

южн.

 755мм 80%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,94
EUR 93,78
Экопроекты российских компаний
Стоимость парковок
«Умные решения»
Шайба попала в голову
Компании, которые создают будущее области
Дело экс-министра
Зарплата мэра
Обрушение в центре
Реальные зарплаты воспитателей
Происшествия «Главное выбраться живыми». Туристы из России попали в наводнение во Вьетнаме — кадры

«Главное выбраться живыми». Туристы из России попали в наводнение во Вьетнаме — кадры

Автобус застрял на затопленном мосту

175

Кадры наводнения

Источник:

BAZA / Telegram

Группа туристов из России застряла на мосту во Вьетнаме. Мост почти полностью смыло, деревня неподалеку затоплена. При этом вода продолжает подниматься.

По информации телеграм-канала Baza, в автобусе находится 20 туристов. 17 ноября группа выехала на экскурсию из Нячанга в Дананг. 18-го числа туристы поехали обратно. Однако ночью автобус остановился из-за наводнения — и уже сутки не может сдвинуться с места.

В автобусе есть дети | Источник: BAZA / TelegramВ автобусе есть дети | Источник: BAZA / Telegram

В автобусе есть дети

Источник:

BAZA / Telegram

«В салоне — подростки 14 лет и несколько человек с диабетом. У части группы сегодня и завтра должны были быть рейсы в Россию, но сейчас, говорят они, вопрос уже не в самолетах — главное выбраться живыми.

По словам пассажиров, дозвониться удалось только до консульства в Дананге. Остальные телефоны либо молчали, либо „отмахнулись“. Консульство знает координаты автобуса, но заявило, что „утешительных новостей нет“», — пишет Baza.

По словам туристов, полиции и спасателей рядом нет. Половина местной деревни затоплена «по самые крыши», но спасательные работы не ведут даже там. На мосту точно так же застряли несколько фур и автобусы с туристами из Китая и Вьетнама. Им также не могут помочь: движение полностью заблокировано.

ПО ТЕМЕ
Василина БерёзкинаВасилина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
Вьетнам Турист Наводнение Затопление
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
3 минуты
Стихия - страшное дело. Поэтому фраза "человек - царь природы" не умна. Человек лишь часть природы
Гость
2 минуты
Остаётся только пожелать им удачи.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Отпускные — 500–600 тысяч»: учитель английского переехала на Север ради сына
Ксения Лескова
Мнение
«Он живет словно в своем собственном мире». Мама рассказала о воспитании сына с аутизмом
Камилла Мусеибова
Мнение
Секс по расписанию: семейный психолог — о том, как снова разжечь страсть в отношениях и куда она уходит
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Божественная» комедия с Киану Ривзом. Стоит ли смотреть фильм «Везунчики»: рецензия
Кирилл Титов
Мнение
«Будто это ChatGPT сгенерировал»: главные киноляпы сериала «Константинополь», перечеркивающие его историчность
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление