«Главное выбраться живыми». Туристы из России попали в наводнение во Вьетнаме — кадры

По информации телеграм-канала Baza, в автобусе находится 20 туристов. 17 ноября группа выехала на экскурсию из Нячанга в Дананг. 18-го числа туристы поехали обратно. Однако ночью автобус остановился из-за наводнения — и уже сутки не может сдвинуться с места.

Группа туристов из России застряла на мосту во Вьетнаме. Мост почти полностью смыло, деревня неподалеку затоплена. При этом вода продолжает подниматься.

«В салоне — подростки 14 лет и несколько человек с диабетом. У части группы сегодня и завтра должны были быть рейсы в Россию, но сейчас, говорят они, вопрос уже не в самолетах — главное выбраться живыми.

По словам пассажиров, дозвониться удалось только до консульства в Дананге. Остальные телефоны либо молчали, либо „отмахнулись“ . Консульство знает координаты автобуса, но заявило, что „утешительных новостей нет“» , — пишет Baza.

По словам туристов, полиции и спасателей рядом нет. Половина местной деревни затоплена «по самые крыши», но спасательные работы не ведут даже там. На мосту точно так же застряли несколько фур и автобусы с туристами из Китая и Вьетнама. Им также не могут помочь: движение полностью заблокировано.