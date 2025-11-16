Россиянку попытались ограбить в Аргентине. Преступники быстро об этом пожалели: новости 16 ноября

Россиянку в Аргентине протащили на мотоцикле Источник: Артём Рамазани-Зубов / MSK1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 16 ноября.

Пять дополнительных дней к отпуску

В России могут ввести дополнительные дни отпуска для предпенсионеров и работающих пенсионеров. С такой инициативой выступил депутат Леонид Слуцкий и заявил, что мера направлена на профилактику выгорания, восстановление сил и сохранение здоровья сотрудников старшего возраста. Такие сотрудники могут получить пять дополнительных дней.

Депутат отметил, что несмотря на высокую квалификацию, эти работники часто сталкиваются с перегрузками из-за изменений на рынке труда. Текущее законодательство не учитывает возрастные особенности, что увеличивает риск выгорания и досрочного завершения карьеры.

Россиянам пригрозили штрафами за неуплату налогов

За просрочку по уплате налогов владельцам недвижимости и транспортных средств начисляются пени в размере 1/300 от ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. Крайний срок оплаты — 1 декабря 2025 года. Со 2 декабря за каждые 100 рублей долга ФНС будет начислять 5,5 копейки ежедневно.

Проценты по задолженности будут расти до тех пор, пока ее не погасить. Уведомление о неуплате налога можно найти на сайте ФНС, «Госуслугах» или получить по почте.

Если долг не будет погашен в течение трех месяцев, ФНС направит «требование об уплате», а при его невыполнении спишет задолженность с банковского счета без решения суда. А в случае крупных сумм долга может применяться уголовная ответственность.

В Греции перевернулся автобус с паломниками

В Греции у поселка Ризомилос перевернулся автобус с паломниками. Об этом сообщает телеканал «Скай». В аварии пострадали 12 женщин.

«Авария произошла на старой национальной трассе в районе Ризомилоса. Пассажиры, около 30 человек, планировали паломничество в монастырь», — говорится в сообщении.

Причиной ДТП стало то, что водитель автобуса резко затормозил, чтобы избежать столкновения с собаками, выбежавшими на дорогу. После этого транспорт перевернулся.

Прохожие, ставшие очевидцами ДТП, разбили заднее стекло, чтобы спасти пассажиров. Жизням пострадавших ничего не угрожает, их на скорой помощи доставили в больницу.

Сколько будут учиться студенты

Стало известно, что сроки обучения в новой модели высшего образования будут различаться в зависимости от специальности. В Минобрнауки подчеркнули, что они будут зависеть от времени, необходимого для подготовки.

Переход на новую систему начнется в 2026–2027 годах, и сроки обучения не будут одинаковыми. Например, инженеров, врачей и учителей будут готовить 5 лет, специалистов в сфере туризма — 4 года. По сложным направлениям предусмотрен 6-летний срок обучения.

Для направлений «востоковедение» и «африканистика» предлагается увеличение сроков из-за сложности и объема материала, сообщил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

Популярная блогерша скончалась после пятилетней борьбы с раком

Блогер Ирина Небога (настоящая фамилия — Антонова), пять лет пытавшаяся побороть рак, скончалась. Информация о ее смерти появилась в Telegram-канале девушки «небога от бога».

«Я сражалась до последнего, но вчера в 22:25 меня не стало. Я ушла очень легко и спокойно, в кругу близких и любимых людей. Я не боялась, не паниковала, вы меня знаете», — говорится в сообщении.

Блогерша столкнулась с раком еще в 16 лет. С того времени она прошла десятки химиотерапий и операцию. О своем пути девушка рассказывала в блоге, делала мемы, снимала видео про макияж и призывала подписчиков не опускать руки.

Ирина Небога скончалась 15 ноября, но стало известно об этом только сегодня Источник: небога от бога / Telegram

Рецидив случился в 20 лет. У Ирины обнаружили восьмисантиметровое образование в черепе. Врачи его удалили, но оставили ямку на голове. Сегодня в блоге от имени девушки появился прощальный пост с благодарностью подписчикам за поддержку.

В Москве нашли рюкзак с частями тела

В Гольяновском пруду Москвы нашли рюкзак с частями тела ребенка. Эксперты установили, что фрагменты были завернуты в пакет и спрятаны в рюкзаке. На месте происшествия работают следователи и представители прокуратуры. Возбуждено уголовное дело.

«В Гольяновском пруду был обнаружен рюкзак, в котором находился фрагмент тела несовершеннолетнего. По данному факту следственным управлением по Восточному административному округу Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство)», — рассказали нашим коллегам из MSK1.RU в столичном Следственном комитете.

Источник: Прокуратура Москвы / Telegram

Судя по первичному осмотру останков, удалось выяснить, что примерный возраст ребенка от 7 до 10 лет. Криминалисты продолжают осмотр места происшествия. Следователи допрашивают свидетелей и анализируют записи с камер видеонаблюдения.

В Московском театре зрители чуть не потеряли сознание во время спектакля

Зрителям спектакля «Вождь краснокожих» в Московском театре детской эстрады стало плохо из-за искусственного тумана с резким запахом. Информация об этом появилась в Telegram-каналах Mash и SHOT. По их данным, стало плохо одной из семей. Другие зрители не пострадали.

Нашим коллегам из MSK1.RU инцидент подтвердили в театре. Из-за этого второе выступление спектакля пришлось отменить.

«Сегодня во время спектакля зрители почувствовали посторонний резкий запах. Мы начали проверку, чтобы понять его источник. Безопасность и комфорт зрителей для нас на первом месте. Как только проверка будет завершена, мы сообщим результаты официально. Второй спектакль "Вождь краснокожих" в 16:00 отменен», — обозначили в театре.

Наши коллеги направили официальный запрос в Департамент культуры Москвы.

Боевая россиянка в Аргентине задержала одного из грабителей

В Буэнос-Айресе двое грабителей на мотоцикле пытались украсть у россиянки телефон. Но девушка оказала сопротивление и смогла задержать одного из злоумышленников до прибытия помощи, сообщает газета Nación.

Кадры запечатлела камера видеонаблюдения. На них видно, как девушка на велосипеде смотрела в свой смартфон и ждала смены сигнала светофора. Тогда к ней приблизились двое мужчин на мотоцикле.

Сидевший на заднем сиденье мотоцикла попытался отобрать у туристки телефон Источник: Nación

Один из подозреваемых, сидевший на заднем сиденье, попытался отобрать у туристки телефон, но она крепко схватилась за него. Мужчина нанес девушке несколько ударов, а второй сообщник тронулся с места и протащил пострадавшую несколько метров по асфальту.

Однако россиянке удалось сбросить одного из злоумышленников с мотоцикла и задержать его на месте. А вот его сообщник скрылся с места происшествия. Также к женщине на подмогу подоспели очевидцы, они помогли удерживать подозреваемого до прибытия полиции.