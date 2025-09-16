НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Десятки пострадавших: названо число ДТП из-за пьяных водителей в Ярославкой области

Десятки пострадавших: названо число ДТП из-за пьяных водителей в Ярославкой области

Публикуем информацию от Госавтоинспекции

205
Смотрим результаты статистики по авариям в области

Смотрим результаты статистики по авариям в области

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области за 2025 год произошло 122 ДТП из-за пьяных водителей. Такую статистику привел врио начальника управления Госавтоинспекции Сергей Беляев.

Основным видом аварий, как показала статистика, стали столкновения — 52 случая по области. Также были съезды с дороги — 32, наезды на пешеходов, препятствия и автомобили — 26 и опрокидывания — 6.

«На территории Ярославской области за 8 месяцев 2025 года зарегистрировано 122 (+3,4%) ДТП с участием водителей с признаками опьянения, в результате 17 человек погибли (-50%) и 152 получили ранения (-3,8%)», — сообщили сотрудники Госавтоинспекции Ярославской области.

Среди причин ДТП в нетрезвом состоянии, по приведенным данным, лидируют превышение скорости и парковка в неположенном месте.

Сотрудниками ДПС на постоянной основе проводится проверка автомобилистов на вождение в нетрезвом состоянии. За этот год уже поймано более 2600 нарушителей.

Ранее стали известны подробности смертельного ДТП в Мышкинском районе Ярославской области.

