Микроавтобус с туристами из России попал в ДТП в Египте. Есть погибший и раненые

Туристы из России пострадали в ДТП в Египте. Их микроавтобус столкнулся с другой машиной. Об этом РИА Новости сообщил источник в медицинских службах.
Точное место аварии — трасса Марса-Алам — Эль-Кусейр в провинции Красное Море.
«Произошло столкновение двух автомобилей — легкового (автомобиля) и туристического микроавтобуса. В результате аварии погиб один гражданин Египта, семеро получили травмы, среди них пятеро россиян и двое азербайджанцев», — пишут журналисты.
Источник также рассказал, что раненых доставили в центральную больницу «Эль-Кусейр». Среди пострадавших есть один гражданин Германии. Насколько тяжелое их состояние, пока неизвестно.
Всего три дня назад в Египте случилось другое серьезное ДТП с россиянами. Туристическая группа ехала на экскурсию, когда их автобус столкнулся с грузовиком. Одна россиянка погибла, десятки пострадали.
На кадрах с места аварии видно, что автобус сильно смят. Особенно пострадала передняя его часть. Возможно, ДТП произошло лоб в лоб. Разбираться в этом теперь будут экстренные службы.