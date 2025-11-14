НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Микроавтобус с туристами из России попал в ДТП в Египте. Есть погибший и раненые

Микроавтобус с туристами из России попал в ДТП в Египте. Есть погибший и раненые

Умерший был гражданином Египта

174
Это уже второе ДТП с россиянами в Египте за эту неделю | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RUЭто уже второе ДТП с россиянами в Египте за эту неделю | Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Это уже второе ДТП с россиянами в Египте за эту неделю

Источник:

Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Туристы из России пострадали в ДТП в Египте. Их микроавтобус столкнулся с другой машиной. Об этом РИА Новости сообщил источник в медицинских службах.

Точное место аварии — трасса Марса-Алам — Эль-Кусейр в провинции Красное Море.

«Произошло столкновение двух автомобилей — легкового (автомобиля) и туристического микроавтобуса. В результате аварии погиб один гражданин Египта, семеро получили травмы, среди них пятеро россиян и двое азербайджанцев», — пишут журналисты.

Источник также рассказал, что раненых доставили в центральную больницу «Эль-Кусейр». Среди пострадавших есть один гражданин Германии. Насколько тяжелое их состояние, пока неизвестно.

Всего три дня назад в Египте случилось другое серьезное ДТП с россиянами. Туристическая группа ехала на экскурсию, когда их автобус столкнулся с грузовиком. Одна россиянка погибла, десятки пострадали.

На кадрах с места аварии видно, что автобус сильно смят. Особенно пострадала передняя его часть. Возможно, ДТП произошло лоб в лоб. Разбираться в этом теперь будут экстренные службы.

Василина Берёзкина
Василина Берёзкина
Старшая ночная корреспондентка
