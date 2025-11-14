Микроавтобус с туристами из России попал в ДТП в Египте. Есть погибший и раненые

Это уже второе ДТП с россиянами в Египте за эту неделю Источник: Виктория Чулюкина / MSK1.RU

Туристы из России пострадали в ДТП в Египте. Их микроавтобус столкнулся с другой машиной. Об этом РИА Новости сообщил источник в медицинских службах.

Точное место аварии — трасса Марса-Алам — Эль-Кусейр в провинции Красное Море.

«Произошло столкновение двух автомобилей — легкового (автомобиля) и туристического микроавтобуса. В результате аварии погиб один гражданин Египта, семеро получили травмы, среди них пятеро россиян и двое азербайджанцев», — пишут журналисты.

Источник также рассказал, что раненых доставили в центральную больницу «Эль-Кусейр». Среди пострадавших есть один гражданин Германии. Насколько тяжелое их состояние, пока неизвестно.

Всего три дня назад в Египте случилось другое серьезное ДТП с россиянами. Туристическая группа ехала на экскурсию, когда их автобус столкнулся с грузовиком. Одна россиянка погибла, десятки пострадали.