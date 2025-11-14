БПЛА атаковали город на Кубани. Повреждены квартиры и нефтебаза, есть раненый

По предварительной информации, пострадал один человек Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В ночь на 14 ноября украинские БПЛА атаковали Новороссийск в Краснодарском крае.

Глава города Андрей Кравченко предупредил жителей об отражении атаки БПЛА через телеграм-канал.

«Жителям отойти от окон, принять меры безопасности! Не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети!» — обратился Кравченко к горожанам.

Затем он информировал о повреждениях при участии оперштаба Краснодарского края. Сначала стало известно, что в результате атаки БПЛА повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис».

«Также повреждения получили береговые сооружения. На месте находятся специалисты оперативных и специальных служб. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили в штабе.

После этого местные власти рассказали, что в результате падения БПЛА в Новороссийске поврежден многоквартирный дом.

«Фрагменты беспилотника попали в квартиру на 4-м этаже. В нескольких квартирах выбило стекла. Пострадал мужчина, его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте работают специальные и экстренные службы», — сказано в сообщении.

К сожалению, число домов, задетых атакой, выросло. Фрагменты БПЛА повредили еще два многоквартирных дома в Новороссийске.

«Это дома высотой в 5 и 16 этажей. В квартирах выбило окна, возгораний нет. По предварительной информации, пострадавших также нет», — подчеркнули в оперштабе.