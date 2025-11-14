БПЛА атаковали город на Кубани. Повреждены квартиры и нефтебаза, есть раненый

В ночь на 14 ноября украинские БПЛА атаковали Новороссийск в Краснодарском крае.
Глава города Андрей Кравченко предупредил жителей об отражении атаки БПЛА через телеграм-канал.
«Жителям отойти от окон, принять меры безопасности! Не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети!» — обратился Кравченко к горожанам.
Затем он информировал о повреждениях при участии оперштаба Краснодарского края. Сначала стало известно, что в результате атаки БПЛА повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис».
«Также повреждения получили береговые сооружения. На месте находятся специалисты оперативных и специальных служб. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщили в штабе.
После этого местные власти рассказали, что в результате падения БПЛА в Новороссийске поврежден многоквартирный дом.
«Фрагменты беспилотника попали в квартиру на 4-м этаже. В нескольких квартирах выбило стекла. Пострадал мужчина, его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь. На месте работают специальные и экстренные службы», — сказано в сообщении.
К сожалению, число домов, задетых атакой, выросло. Фрагменты БПЛА повредили еще два многоквартирных дома в Новороссийске.
«Это дома высотой в 5 и 16 этажей. В квартирах выбило окна, возгораний нет. По предварительной информации, пострадавших также нет», — подчеркнули в оперштабе.
Новость была обновлена в 4:18 по Москве. Обломки БПЛА повредили гражданское судно в порту Новороссийска. Пострадали три человека. Об этом сообщил местный оперштаб.