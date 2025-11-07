«Жить с этим не смогу». Молодой отчим насмерть сбил на машине пасынка и покончил с собой

Водитель и сбитый им пешеход были лучшими друзьями и почти что родственниками Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Смертельную аварию, унесшую жизнь 16-летнего Кости, жители Ирбитского района Свердловской области называют роковой. Вечером 2 ноября молодой водитель без прав насмерть сбил школьника, который фактически был его пасынком.

Очевидцы рассказывают, что водитель пытался спасти подростка, оказывал ему первую медицинскую помощь, но усилия оказались напрасными. Костя скончался на месте ДТП. Тогда 20-летний Дмитрий отправил прощальное сообщение своей гражданской жене и скрылся с места происшествия. Позже его нашли мертвым: он покончил с собой.

Наши коллеги из Е1.RU рассказывают, что известно об этой семейной трагедии.

Жили в одном доме

16-летний Костя и 20-летний Дмитрий были близкими друзьями. С недавних пор они жили под одной крышей, где их свела непростая судьба.

Подросток переехал в дом к многодетной семье своего родного дяди и его жены в деревне Галишева. Когда у мальчика умерла мама, отец крепко запил. Они со старшей сестрой сначала периодически оставались у родственников с ночевкой, а потом попросились к ним навсегда. Дядя с супругой были не против, папа тоже не возражал. Вскоре после их переезда мужчина подписал контракт и ушел на СВО, где пропал без вести.

Костя на своей странице выкладывал фотографии отца в военной форме. Родные говорят, он очень гордился им и до последних дней своей жизни надеялся, что папа еще выйдет на связь.

«Костя — такой мальчишка замечательный. Никто на него никогда не жаловался, парнишка — молодец. Я его как родного любила. У нас с ним отношения были как на равных. Он у меня в семье был самый главный мужчина после смерти мужа», — рассказывает Елизавета, тетя погибшего Кости.

Смерть мужа и новый мужчина

Муж Елизаветы погиб в июле 2024 года — и тоже в аварии: 38-летний Юрий ехал пьяным без прав, его машина вылетела с дороги и перевернулась. Многодетный отец скончался до приезда врачей.

«Как сообщила супруга погибшего, мужчина более трех дней, а также в день ДТП распивал алкогольные напитки и взял автомобиль, воспользовавшись ее отсутствием», — рассказывали тогда в Госавтоинспекции.

В этой машине разбился насмерть муж Елизаветы Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

Мужчина был пьян, водительских прав у него не было Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

После смерти мужа Елизавета осталась одна с девятью детьми — это не считая двух племянников, которые тоже к ней переехали. Женщина работает продавцом в сельском магазине и признаётся, содержать такую большую семью в одиночку ей было не просто.

С Димой, который был на 14 лет младше ее, они сошлись незадолго до трагедии. У него осталась двухлетняя дочка. С ее мамой они не были официально женаты, говорит Елизавета. Недавно та умерла, и молодой отец забрал ребенка к себе.

«Дима работал на скотобойне, забивал скот. Мы вместе были всего полтора месяца. С Костей они дружили еще до того, как мы с ним сошлись. Никаких конфликтов у них не было, всё было хорошо, они были не разлей вода, — рассказывает Елизавета. — День перед аварией они тоже провели вместе — перевозили компьютер и отвозили продукты домой».

Как произошла авария

Вечером Дима написал Елизавете, что они с Костей доехали до дома. Женщина даже не предполагала, что после этого может случиться что-то страшное, но спустя несколько часов от сожителя пришло новое сообщение.

«Дима прислал мне голосовое, рассказал, что произошло. Я не поверила. Он еще раз повторил. А потом написал: „Я сбил Костю, жить с этим не смогу“. Еще написал, что любит меня», — говорит Елизавета.

У Димы не было водительских прав Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

Оказалось, что, после того как ребята привезли домой компьютер и продукты, Костя пошел гулять, а Дима посадил в машину 13-летнюю дочку Елизаветы и поехал к женщине на работу, видимо, чтобы встретить ее со смены. Живет семья в деревне Галишева, а магазин, где работает Лиза, находится в соседнем селе Харловском.

«Костя со знакомыми девочками тоже шел в Харловское. Дорога между деревней и селом не освещается, было уже темно, а они шли чуть ли не посреди дороги — да еще и колонка была, скорее всего, музыка гремела, — рассказывает Елизавета. — Дима спускался с горы на машине и не заметил их. Костя успел только оттолкнуть девчонок в сторону».

То, что происходило дальше, Елизавета знает со слов своей дочки, которая в момент аварии была в машине и стала свидетельницей трагедии.

«Дима не сразу убежал. Он пытался Косте как-то помочь, делал массаж сердца. Но, как дочка рассказывает, у него кровь из шеи хлестала, всё лицо было в крови, — говорит Елизавета. — Дочка не пострадала, но она в истерике была. Мы сначала ее успокоили, увезли домой и только потом начали Диму искать. Пораньше бы спохватились, может, хоть одного бы спасли».

Диму нашли мертвым в деревне, в заброшенном доме. Как рассказали Елизавете в полиции, после аварии он свел счеты с жизнью.

«Я ему говорила: „Не к добру всё это идет"»

Мама 20-летнего Димы рассказывает, что с самого начала была против его отношений с Елизаветой. Она считает, что после смерти предыдущей возлюбленной, которая тоже была намного его старше, парень поспешил создать новую семью — не хотел взваливать заботы о двухлетней дочке на свою мать.

«Любе 40 дней не было (со дня смерти. — Прим. ред.), как он к Лизе уже переехал. Она его окрутила, смазливый парень-то. Я против была. Там куча ребятишек, и она ведет разгульную жизнь. Пьет — и он с ней пьет. Я накануне ему говорила: „Не к добру всё это идет“», — рассказала Светлана, мама погибшего Дмитрия.

У Димы осталась маленькая дочка Источник: предоставлено мамой погибшего

Мама говорит, что раньше Дима часто гостил у Елизаветы — приходил в ее дом, чтобы навестить лучшего друга Костю. Парни были знакомы несколько лет, вместе гуляли, развлекались, помогали друг другу колоть дрова. Постепенно у сына, рассказывает Светлана, завязался бурный роман с многодетной родственницей приятеля.

«Мне сейчас очень тяжело, я одна с пяти лет его растила. С тех пор как ушла от его папы, он никакую помощь мне не оказывал. У меня трое детей было, я их тянула как могла», — рассказывает мама Дмитрия.

Светлана не понимает, почему сын вообще оказался за рулем автомобиля: у него нет и никогда не было водительских прав.

«У него даже велосипеда никогда не было. Я ему не покупала. В автошколе он никогда даже учиться не пытался», — говорит мама.

Состояние пострадавших

Вместе с подростком водитель сбил двух подруг Кости. Одной — 15, второй — 21 год. Как рассказала их знакомая, в деревне Галишева сёстры гостили у дедушки и пешком возвращались домой. Видимо, парень решил их проводить.

Пострадавших с переломами доставили в реанимацию Ирбитской больницы.

«Девочки пришли в себя, их прооперировали. Будут еще операции и долгое восстановление», — рассказала E1.RU знакомая пострадавших.

Еще одна авария

Машина, за рулем которой был Дима, принадлежит его гражданской жене. Буквально три недели назад «десятка» уже попадала в ДТП. Недалеко от места смертельной аварии она протаранила белую Toyota, стоявшую на обочине.

«Мы дачники, приезжаем туда раз в две недели. Десятого числа приехали отдохнуть, юбилей был у мужа. В ночь на 11 октября на нашу машину был совершен наезд. Судя по всему, вот этим парнем, который покончил с собой», — рассказала E1.RU хозяйка поврежденного автомобиля.

Виновник аварии тогда с места преступления скрылся, поэтому хозяйка Toyota до сих пор не уверена, кто управлял «десяткой». Но в том, что это был тот самый автомобиль, она не сомневается.

«Я вызвала наряд. Сама взяла машину мужа, объехала всю нашу деревню, заехала в соседнюю — и там я эту машину нашла. Она темная, а на ней остались следы белой краски моей машины, ну и повреждения соответственные», — говорит автовладелица.

Хозяйка ВАЗа оплатила ремонт, но владелица поврежденной машины будто предчувствовала, что для «десятки» это не последнее ДТП.

«Соседи не раз видели, как она сама в неадекватном состоянии гоняет по деревне и сожителя своего за руль пускает. Еще в сердцах тогда сказала: „Ладно в машину, а если бы в людей?“ Вот так и произошло», — говорит хозяйка Toyota.

Похороны