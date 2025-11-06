Беспилотники массово ударили по Волгограду. Дрон влетел в многоэтажку — под осколками погиб человек

В одном из районов начался пожар Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Волгограде погиб местный житель при атаке беспилотников в ночь на 6 ноября. Об этом рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

Дрон врезался в 24-этажный дом по улице Гаря Хохолова, 4 и повредил несколько балконов. В соседних домах выбило стёкла.

Предположительное место, куда врезался дрон Источник: Mash / Telegram

«В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет. Искренние соболезнования родным и близким», — написал Бочаров.

Кроме того, в нескольких районах Волгограда в результате атаки повреждения получили автомобили, в жилых домах пострадало остекление. Упавшие обломки одного из дронов привели к возгоранию на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные уже тушат огонь.

Специалисты оперативных служб уточняют все повреждения и устраняют последствия.

В Росавиации сообщили, что с 22:20 по местному времени аэропорт Волгограда не принимает и не выпускает рейсы. Ограничения также введены в аэропортах Владикавказа, Самары, Грозного, Краснодара, Пензы, Ульяновска, Ярославля, Саратова, Иваново.

По данным Минобороны, с 17:00 до 23:59 мск средства ПВО перехватили 16 беспилотников: по 3 над Воронежской и Ростовской областями, по 2 над Брянской, Волгоградской областями и Республикой Крым, по одному над Белгородской, Курской, Тульской областями и Краснодарским краем.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

свое имя, фамилию и отчество;

адрес обнаружения беспилотника;

описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.