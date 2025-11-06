НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

 754мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 81,19
EUR 93,51
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Скандал из-за детских костюмов
«Умные решения» в недвижимости
Раскупили билеты на концерт
Последствия атаки БПЛА
Умер бывший глава Брагина
Как узнать информацию о бомбоубежищах
Кому можно оформить ипотеку
Отработки для студентов-медиков
Происшествия Беспилотники массово ударили по Волгограду. Дрон влетел в многоэтажку — под осколками погиб человек

Беспилотники массово ударили по Волгограду. Дрон влетел в многоэтажку — под осколками погиб человек

В нескольких районах города повреждены автомобили, в домах выбило стёкла

165
В одном из районов начался пожар | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ одном из районов начался пожар | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В одном из районов начался пожар

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Волгограде погиб местный житель при атаке беспилотников в ночь на 6 ноября. Об этом рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

Дрон врезался в 24-этажный дом по улице Гаря Хохолова, 4 и повредил несколько балконов. В соседних домах выбило стёкла.

Предположительное место, куда врезался дрон | Источник: Mash / TelegramПредположительное место, куда врезался дрон | Источник: Mash / Telegram

Предположительное место, куда врезался дрон

Источник:

Mash / Telegram

«В результате попадания осколков от обстрела погиб мирный житель, мужчина 48 лет. Искренние соболезнования родным и близким», — написал Бочаров.

Кроме того, в нескольких районах Волгограда в результате атаки повреждения получили автомобили, в жилых домах пострадало остекление. Упавшие обломки одного из дронов привели к возгоранию на территории промзоны в Красноармейском районе. Пожарные уже тушат огонь.

Специалисты оперативных служб уточняют все повреждения и устраняют последствия.

В Росавиации сообщили, что с 22:20 по местному времени аэропорт Волгограда не принимает и не выпускает рейсы. Ограничения также введены в аэропортах Владикавказа, Самары, Грозного, Краснодара, Пензы, Ульяновска, Ярославля, Саратова, Иваново.

По данным Минобороны, с 17:00 до 23:59 мск средства ПВО перехватили 16 беспилотников: по 3 над Воронежской и Ростовской областями, по 2 над Брянской, Волгоградской областями и Республикой Крым, по одному над Белгородской, Курской, Тульской областями и Краснодарским краем.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свое имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон — завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек;

  • какой звук издает объект — жужжание, звук газонокосилки, мопеда…

Второе: покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

ПО ТЕМЕ
Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Дрон Атака Погибший Аэропорт Ограничение Повреждение Пожар Волгоград
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Никаких больше каверов». Почему новая «Алиса в Стране Чудес» — очень странненькое кино
Надежда Губарь
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление