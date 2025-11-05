НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Происшествия Детям выжгли глаза в кинотеатре: десятки человек чуть не ослепли после просмотра фильма в Хакасии

В деле разбираются следователи

Поход в кино обернулся неожиданными последствиями | Источник: Густаво Зырянов / NGS.RUПоход в кино обернулся неожиданными последствиями | Источник: Густаво Зырянов / NGS.RU

Поход в кино обернулся неожиданными последствиями

Источник:

Густаво Зырянов / NGS.RU

В Абакане (республика Хакасия) разбираются в неприятном происшествии, которое омрачило поход в кино целой группе зрителей. Во время сеанса в зале работала бактерицидная лампа, и несколько человек, среди которых были дети, получили ожоги сетчатки глаза.

Ожог сетчатки — это повреждение светочувствительной оболочки глаза, вызванное интенсивным излучением (ультрафиолетовым, лазерным, прямым солнечным светом). Основные симптомы: боль, резь и ощущение «песка» в глазах; покраснение, слезотечение; повышенная чувствительность к свету; затуманенность зрения; появление пятен, «мушек» или вспышек перед глазами.

ЧП случилось 3 ноября в кинотеатре на улице Шевченко. По предварительной версии следствия, в разгар просмотра фильма в малом зале была включена ультрафиолетовая лампа, предназначенная для обеззараживания помещения. Ее излучение оказалось опасным для присутствующих: часть зрителей получила ожоги глаз.

На фото тот самый кинотеатр | Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / TelegramНа фото тот самый кинотеатр | Источник: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

На фото тот самый кинотеатр

Источник:

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / Telegram

Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь. У них диагностировали ожоги и назначили амбулаторное лечение. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Зрителей официально признали потерпевшими, и в ближайшее время с ними проведут беседы. Следствие намерено выяснить, как могла произойти такая халатность, и установить точную степень вреда, причиненного здоровью людей. Для этого будут проведены все необходимые экспертизы, сообщили в следственном комитете по Республике Хакасия.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
